Голова міграційної служби і «дівчина з собачкою з Ухані» зробили парні тату: фото

Фотографію Зінченко опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
Пара зробила тату в вигляді двох дат – 20 лютого і 25 квітня, написаних римськими цифрами. У коментарях до посту дружина Соколюка зазначила, що перша дата означає день їхнього знайомства, яке відбулося по телефону, а друга – день зустрічі.
“Ще восени ми знали, що 20.02.2021 хочемо розпис”, – підписала вона публікацію.
Дружина голови міграційної служби України також показала знімки, на яких знято процес нанесення зображення.
Фото: Анастасія Зінченко
Раніше голова Міграційної служби України Максим Соколюк і його кохана Анастасія Зінченко, яку рік тому евакуювали з Уханю разом з песиком, зняли відео, на якому обидва в купальних костюмах “переміщуються” з Занзібару в сніговий Київ.
Як повідомлялося, в лютому 2020 року мандрівниці з України Анастасії Зінченко відмовили в евакуації з Китаю. Причиною тому послужило бажання дівчини залишити країну разом зі своїм улюбленцем.
Президент України Зеленський зателефонував дівчині і пообіцяв, що “знайде спосіб повернути” її на батьківщину. Також футбольний клуб “Шахтар”, що належить олігархові Ринату Ахметову, заявляв про готовність відправити до Китаю свій літак для того, щоб евакуювати Зінченко та решту, що застрягли в країні громадян.
1 травня, за більш ніж 2 місяці, дівчина нарешті повернулася додому до Херсона.
- 5 березня Анастасія Зінченко розповіла, що після дзвінка президента з нею ніхто не зв’язався з приводу можливої евакуації.
- У вересні 2020 року Анастасія Зінченко розповіла, що перебуває у стосунках з главою Держміграційної служби України Максимом Соколюком. Закохані вже тривалий час живуть разом.