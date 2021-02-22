Голова міграційної служби і «дівчина з собачкою з Ухані» зробили парні тату: фото

Фотограф Анастасія Зінченко, яку з песиком рік тому евакуювали з Уханю, разом з чоловіком, головою міграційної служби України Максимом Соколюком, зробили однакові тату на правому передпліччі рук.

Фотографію Зінченко опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Пара зробила тату в вигляді двох дат – 20 лютого і 25 квітня, написаних римськими цифрами. У коментарях до посту дружина Соколюка зазначила, що перша дата означає день їхнього знайомства, яке відбулося по телефону, а друга – день зустрічі.

“Ще восени ми знали, що 20.02.2021 хочемо розпис”, – підписала вона публікацію.

Дружина голови міграційної служби України також показала знімки, на яких знято процес нанесення зображення.

Фото: Анастасія Зінченко

Раніше голова Міграційної служби України Максим Соколюк і його кохана Анастасія Зінченко, яку рік тому евакуювали з Уханю разом з песиком, зняли відео, на якому обидва в купальних костюмах “переміщуються” з Занзібару в сніговий Київ.