Covid-19 Україна

оновлено 22.02.2021 о 15:02

Всього:

1307662 (+3206)

Хворіють:

135080 (+3206)

Вилікувались:

1147426 (+1353)

Померло:

25156 (+53)

15:28 Голова міграційної служби і «дівчина з собачкою з Ухані» зробили парні тату: фото
15:12 У ДР Конго вбили посла Італії Луку Аттанасіо
14:37 Легендарна гра Diablo II отримає оновлення для консолі і ПК
14:17 Основними союзниками «Слуг народу» у Раді є «Голос» і «Довіра» – КВУ
13:59 Нардеп-борець Жан Беленюк визначає людей, які перехворіли COVID-19, за запахом пахв
13:37 СБУ розцінює неявку Шарія на допит як переховування від слідства
13:31 Вбивство пішохода в Києві: жертвою агресивного водія Hyundai став митник
13:26 Близько 30 000 комп'ютерів Mac по всьому світу виявилися зараженими новим шкідливим ПЗ
13:14 Зеленський пояснив, чому МВФ відмовило у транші 700 млн доларів
12:30 Шмигаль вимагає від міністра Уруського пояснення через фото з Кадировим
12:27 Протестувальники в М’янмі оголосили загальний страйк, їм загрожують військові
11:11 Boeing рекомендувала призупинити польоти своїх лайнерів 777 через інцидент з двигуном у США
10:41 РФ почала посилювати військові угруповання в Криму після Харківських угод 2010 року — розвідка
10:37 У Техасі через аномальні холоди виникла криза питної води: фото
09:04 За минулу добу в Україні зафіксовано 3206 нових випадків COVID-19
08:32 Ляшко підробив виграшний лотерейний квиток, – голова НАЗК
07:59 22 лютого 2021 року: яке сьогодні свято, традиції, прикмети, іменини
07:34 Сьогодні в Україні сонячно та до +9°C
07:13 Середземноморські пляжі Ізраїлю закрили через розлив нафти
00:52 Едгар Райт зніме ремейк фільму «Людина, що біжить»
00:25 Вартість Bitcoin вперше перевищила $58 тисяч

21 лютого

23:17 Tesla призупинила продаж бюджетної версії Model Y
22:44 У Львові злодій, тікаючи від поліції, закопався в снігу
22:12 США дадуть відповідь на хакерську атаку: Росію чекають не просто санкції
21:39 Ед Ширан анонсував новий альбом в 2021 році
21:07 Ватикан втомився від скандалів про «багатства» у ЗМІ, тому проведе опис нерухомості
20:36 Ляшко запевнив, що усіх охочих вакцинують від COVID-19 безкоштовно
20:02 Фаучі допустив, що американці будуть носити маски і в 2022 році
19:34 Серб Новак Джокович вдев'яте виграв Australian Open
18:28 В Нігерії впав військовий літак: відео
17:29 До України везуть пів мільйона доз вакцини AstraZeneca, – МОЗ
16:56 Нові кросівки Каньє Уеста будуть продаватися в Україні
15:57 Потепління в Україні: в понеділок прогнозується до +9°C
15:19 Британія прискорює вакцинацію: до 31 липня всі дорослі отримають першу дозу

Голова міграційної служби і «дівчина з собачкою з Ухані» зробили парні тату: фото

Фотограф Анастасія Зінченко, яку з песиком рік тому евакуювали з Уханю, разом з чоловіком, головою міграційної служби України Максимом Соколюком, зробили однакові тату на правому передпліччі рук.

Понеділок, 22 лютого 2021, 15:28

Фотографію Зінченко опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Пара зробила тату в вигляді двох дат – 20 лютого і 25 квітня, написаних римськими цифрами. У коментарях до посту дружина Соколюка зазначила, що перша дата означає день їхнього знайомства, яке відбулося по телефону, а друга – день зустрічі.

“Ще восени ми знали, що 20.02.2021 хочемо розпис”, – підписала вона публікацію.

Дружина голови міграційної служби України також показала знімки, на яких знято процес нанесення зображення.

Фото: Анастасія Зінченко

Раніше голова Міграційної служби України Максим Соколюк і його кохана Анастасія Зінченко, яку рік тому евакуювали з Уханю разом з песиком, зняли відео, на якому обидва в купальних костюмах “переміщуються” з Занзібару в сніговий Київ.

Як повідомлялося, в лютому 2020 року мандрівниці з України Анастасії Зінченко відмовили в евакуації з Китаю. Причиною тому послужило бажання дівчини залишити країну разом зі своїм улюбленцем.

Президент України Зеленський зателефонував дівчині і пообіцяв, що “знайде спосіб повернути” її на батьківщину. Також футбольний клуб “Шахтар”, що належить олігархові Ринату Ахметову, заявляв про готовність відправити до Китаю свій літак для того, щоб евакуювати Зінченко та решту, що  застрягли в країні громадян.

1 травня, за більш ніж 2 місяці, дівчина нарешті повернулася додому до Херсона.

  • 5 березня Анастасія Зінченко розповіла, що після дзвінка президента з нею ніхто не зв’язався з приводу можливої евакуації.
  • У вересні 2020 року Анастасія Зінченко розповіла, що перебуває у стосунках з главою Держміграційної служби України Максимом Соколюком. Закохані вже тривалий час живуть разом.
Теги: Максим Соколюк, міграційна служба, Олександр Зінченко, Ухань

Букви в Google News

Підписатись

Читати #Букви у Telegram і у Facebook