Глава Міграційної служби України Максим Соколюк і його кохана Анастасія Зінченко, яку рік тому евакуювали з Уханю разом з песиком, зняли відео, на якому обидва в купальних костюмах "переміщуються" з Занзібару в сніговий Київ.

Відео Анастасія розмістила на своїй сторінці в Instagram.

“Наша божевільна ідея – телепортація в сніговий Київ”, – написала вона.

У короткому ролику пара спочатку стоїть в купальних костюмах на березі океану, а потім виявляється посеред засніженого Києва. Так, мабуть, Соколюк і Зінченко вирішили відзначити своє непросте повернення з Занзібару, де вони нещодавно відпочивали. Пара разом з іншими туристами застрягла там на кілька днів.

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Як повідомлялося, в лютому 2020 року мандрівниці з України Анастасії Зінченко відмовили в евакуації з Китаю. Причиною тому послужило бажання дівчини залишити країну разом зі своїм улюбленцем.

Президент України Зеленський зателефонував дівчині і пообіцяв, що “знайде спосіб повернути” її на батьківщину. Також футбольний клуб “Шахтар”, що належить олігархові Ринату Ахметову, заявляв про готовність відправити до Китаю свій літак для того, щоб евакуювати Зінченко та решту, що застрягли в країні громадян.

1 травня, за більш ніж 2 місяці, дівчина нарешті повернулася додому до Херсона.