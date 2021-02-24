Про це повідомляють “НикВести”.
Свій виступ на панельній дискусії Кім почав з того, що розповів про те, що Миколаївщина — це географічний центр українського Причорномор’я. За його словами, розвиток туризму дуже довго не був пріоритетом обласної влади, але завдяки увазі президента і програмі “Велике будівництво” регіон отримав 126 кілометрів доріг, якими можна дістатися до курортів регіону.
Кім додав, що трафік транзиту з Одеської та Херсонської областей через Миколаївщину — понад 7 мільйонів осіб, для яких потрібно створити умови, щоб частина цього трафіку залишалася. Він також розповів про пріоритети його команди в розвитку туризму і закликав інвестувати в регіон
Під час свого виступу, зокрема, Кім кілька разів зазначив, що “в Миколаївській області найгарніші дівчата в Україні”. Перший раз Віталій Кім сказав це під час обговорення курортів регіону, в які обласна влада пропонує інвестувати.
“Ми пропонуємо, щоб ви інвестували в додаткові об’єкти, будь-які, ми забезпечимо повністю… Взагалі, у нас найкрасивіші дівчата у всій Україні. Це я буду відстоювати”, – сказав Кім.
На це голова Херсонської ОДА Сергій Козир зазначив, що в Херсонській області дівчата кращі.
“Це не обговорюється. У нас найкрасивіші дівчата. Тому ми запрошуємо всіх для інвестування в такі місця, наприклад, як готелі, сувенірні магазинчики, заклади громадського харчування, що завгодно”, – відповів Кім.
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