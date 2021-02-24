Сьогодні, 24 лютого, в рамках Всеукраїнського форуму "Украіна.30" з доповіддю про розвиток туризму в Миколаївській області виступив голова облдержадміністрації Віталій Кім.

Про це повідомляють “НикВести”.

Свій виступ на панельній дискусії Кім почав з того, що розповів про те, що Миколаївщина — це географічний центр українського Причорномор’я. За його словами, розвиток туризму дуже довго не був пріоритетом обласної влади, але завдяки увазі президента і програмі “Велике будівництво” регіон отримав 126 кілометрів доріг, якими можна дістатися до курортів регіону.

Кім додав, що трафік транзиту з Одеської та Херсонської областей через Миколаївщину — понад 7 мільйонів осіб, для яких потрібно створити умови, щоб частина цього трафіку залишалася. Він також розповів про пріоритети його команди в розвитку туризму і закликав інвестувати в регіон

Під час свого виступу, зокрема, Кім кілька разів зазначив, що “в Миколаївській області найгарніші дівчата в Україні”. Перший раз Віталій Кім сказав це під час обговорення курортів регіону, в які обласна влада пропонує інвестувати.

“Ми пропонуємо, щоб ви інвестували в додаткові об’єкти, будь-які, ми забезпечимо повністю… Взагалі, у нас найкрасивіші дівчата у всій Україні. Це я буду відстоювати”, – сказав Кім.

На це голова Херсонської ОДА Сергій Козир зазначив, що в Херсонській області дівчата кращі.

“Це не обговорюється. У нас найкрасивіші дівчата. Тому ми запрошуємо всіх для інвестування в такі місця, наприклад, як готелі, сувенірні магазинчики, заклади громадського харчування, що завгодно”, – відповів Кім.