Міністр юстиції України Денис Малюська вважає, що в країні потрібно залишити лише дві в'язниці, не рахуючи СІЗО.

Таку думку він висловив в інтерв’ю телеканалу “ДОМ”.

Так, на запитання, скільки в Україні має залишитися в’язниць, міністр відповів: “Дві. Дві, якщо не брати до уваги СІЗО. СІЗО необхідні в кожному великому місті, тому що слідство, хочеш, не хочеш, буде відбуватися, досудове розслідування. І людей потрібно буде кудись розміщувати”.

За словами Малюськи, ці в’язницю повинні бути “досить великими”.

“Але це дуже тривалий період. Поступове скорочення необхідне”, – заявив він.

На думку міністра, модель реформи, яку повинна наслідувати Україна, – “це модель Північної Європи”, яка “сфокусована на покараннях, не пов’язаних із позбавленням волі”, і орієнтована на соціалізацію людей.

“У нас який принцип: є злочин – треба покарати. Це око за око, зуб за зуб. Це емоційно, але не раціонально”, – вважає міністр.

Малюська додав, що такий принцип не допомагає, оскільки, “як показує статистика”, після виходу з в’язниці люди продовжують скоювати злочини.

“Причому ці злочини дуже часто бувають більш тяжкими, ніж ті, за які людина вперше сиділа. Тому що в’язниця не виправляє”, – наголосив Малюська.

Очільник Мін’юсту також поінформував, що в Україні “десятки” порожніх в’язниць, на утримання яких з бюджету йдуть гроші – “мінімум 10 мільйонів на кожну щороку”.

“І ми їх продамо, заощадимо на витратах, ще й гроші на цьому заробимо непогані”, – упевнений міністр.

(На відео – з 6:15)