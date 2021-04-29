Віцепрем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров прокоментував інформацію про те, що Міністерство цифрової трансформації залучило до співпраці над новим освітнім серіалом про блокчейн, біткоїн та криптовалюти колишнього банкіра Андрія Оністрата, який обвинувачується у розкраданні коштів "Банку Національний Кредит", де він був основним акціонером.

Про це повідомляє “Радіо Свобода”.

За словами Федорова, Оністрат має “позитивний бренд”, а про офіційні обвинувачення, висунуті проти банкіра правоохоронними органами, міністру не відомо.

“Якщо чесно, ми не відслідковуємо судові справи, кому там що загрожує. Ми знаємо, що бренд в нього дуже позитивний. Він навіть на YouTube-каналі інтерв’ював мене, Оністрат. Тому я навіть про це не знав”, – сказав Федоров.

Міністр зазначив, що якщо суд підтримає державне обвинувачення, серіал за участю Оністрата видалять з офіційних платформ Мінцифри.

“Якщо потрапила людина з проблемою, якщо суд доведе це, це буде дійсно неправильно, ми тоді видалимо цей серіал. Якщо ні, то його подивилося п’ять або сім тисяч людей, нехай насолоджуються серіалом”, – заявив Федоров.

“Він же не розповідає про те, як робити якісь махінації. Він розповідає, що таке криптовалюти і так далі. Для мене головна ціль у рамках цього проєкту, щоб люди навчалися цифровій грамотності”, – додав міністр.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Радіо Свобода (@radio.svoboda)

У 2018 році Оністрату висунули підозру у справі.

Наразі Андрій Оністрат має статус обвинуваченого у кримінальному провадженні, яке вже завершене та перебуває на етапі судового розгляду в Шевченківському райсуді Києва. Оністрат обвинувачується за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу.

За даними досудового розслідування, Андрій Оністрат на посаді голови спостережної ради ПАТ “Банк Національний Кредит” і одночасно акціонера цього банку, “діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з групою колишніх посадових осіб банку, організував розтрату 597 мільйонів гривень”.

Гроші виводилися через кореспондентський рахунок, відкритий у Bank Frick & Co AG (Ліхтенштейн).

Андрій Оністрат вини не визнає.

“Головне слідче управління підозрює мене в скоєнні злочину за ст. 191, ч. 5 – в розкраданні грошей “Банку Національний Кредит”. Маячня цієї фрази в тому, що виходить, що я вкрав у самого себе. Жодного доказу, жодного свідка того, що це я зробив. Це повністю неадекватне сприйняття того, що відбувається, без будь-якої доказової бази”, – коментував звинувачення Оністрат.

Нагадаємо, що 28 квітня державний портал “Дія” оголосив про запуск курсу з цифрової журналістики. Це авторський курс головної редакторки “Української правди” Севгіль Мусаєвої, який втілено Міністерством цифрової трансформації за підтримки швейцарсько-української Програми “Електронне урядування задля підзвітності влади та участі громади” (EGAP).

Спікерами курсу є:

Севгіль Мусаєва – журналістка, головна редакторка онлайн-видання “Українська правда” та авторка цього курсу. Спеціалізується на нафтогазовій тематиці та паливно-енергетичному комплексі. Максим Скубенко – редактор фактчекінгового проєкту VoxCheck та телеаналітик на “UA Перший”. Раніше працював аудитором в “OTP Банку” та Національному банку України. Роман Кравець – політичний оглядач УП. Марія Леонова – старша редакторка “Громадського телебачення”. Наталя Гуменюк – журналістка-міжнародниця, викладачка, ексголова “Громадського телебачення”. У свій час Гуменюк працювала на телеканалах “Інтер”, “Новий канал”, “5 канал”, “К1” та ICTV. Після раптового звільнення з “Інтера” почала працювати фрілансером для низки українських видань, серед яких “Українська правда” та “Український тиждень”. Федір Попадюк – журналіст УП, керівник відділу подкастів. Валентина Семеніхіна – менеджерка спільноти читачів УП. Олександр Шумілін – випусковий редактор стрічки новин УП. Катерина Сергацкова – засновниця видання “Заборона”. Працювала у “Громадському” та УП.

А Мінцифра співпрацює з агентством FEDORIV AGENCY запам’яталося скандалом довкола логотипу для Міністерства культури. Проєкт викликав чимале обурення українців, оскільки у ньому було використано елементи (кольори, орнаменти тощо) не української, а російської культури.

Також FEDORIV AGENCY разом із дизайн-бюро Spiilka design büro та Міністерством цифрової трансформації розробляли український e-сервіс державних послуг “Дія”, який рекламували бордами із неоднозначним написом: “Державні послуги в одному місці”.

А ще нагадаємо, що лідерка “Батьківщини” Юлія Тимошенко бігала разом із Оністратом.