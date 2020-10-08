Тимчасова виконувачка обов'язків міністра енергетики України Ольга Буславець ініціює зростання доходів обленерго, що може збільшити тарифи на електроенергію. Зазначену ініціативу підтримав і голова Виконавчого комітету реформ Міхеїл Саакашвілі.

Про це повідомляється в матеріалі проєкту “Наші гроші”. Також про це повідомляють журналісти програми “Схеми”.

Так, у розпорядженні журналістів “Схем” опинився лист, підписаний Буславець, від 28 вересня на ім’я прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля. У ньому голова Міненерго просить дати доручення незалежному органу – Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) – переглянути затверджені в серпні “ставки дохідності” на “стару” базу активів для операторів систем розподілу електроенергії (обленерго).

Зазначеним листом пропонується відкоригувати рішення НКРЕКП, яка прийняла ставку прибутковості на рівні 3% “на стару базу” (тобто на те майно, яке вже є на балансі обленерго).

На думку Буславець, це дасть змогу поліпшити технічний стан мережевої інфраструктури та безпеку постачання електроенергії споживачам, а також спростити і здешевити вартість приєднання нових електроустановок до електричних мереж.

1 жовтня прем’єр Денис Шмигаль дав доручення в тижневий термін розглянути цей лист і про результати поінформувати Уряд.

Як зазначається в матеріалі “Наших грошей”, минулого тижня у Вінниці на засіданні Нацради реформ Буславець визнала, що пропонувала встановити прибутковість на стару базу активів на рівні показника середньозваженої вартості капіталу (WACC) обленерго (сьогодні це близько 16%). Під час засідання Буславець запропонувала збільшення з 3% до 5%.

За оцінками журналістів “Наших грошей”, початкова пропозиція голови Міненерго “означала зібрати із споживачів щорічно додатково на 39 млрд грн більше у порівнянні із тим, що було затверджено регулятором НКРЕКП”.

Голова Нацкомісії Валерій Тарасюк зазначив, що розцінює дії Буславець як “тиск на НКРЕКП”.

Після засідання Нацради реформ Міхеїл Саакашвілі написав у Facebook, що пропонує збільшити прибутковість на стару базу активів з 3% до 6%.

“Таке збільшення означає додатковий прибуток обленерго у розмірі понад 10 млрд грн, для чого необхідно буде підвищити тарифи на електроенергію для кінцевих споживачів”, – йдеться в матеріалі “Наших грошей”.

Журналісти відзначають, що в серпні 2020 року Саакашвілі публічно похвалив формулу “Роттердам+”, називаючи її вигідною, хоча у 2017 році критикував і називав “корупційною схемою”. У травні 2020 року Саакашвілі висловлювався на захист “зелених” тарифів.

Останніми місяцями Саакашвілі є постійним гостем телеканалів “Україна 24”, ТРК “Україна” і програми “Свобода слова Савіка Шустера”, які належать Рінату Ахметову.

“У формулі “Роттердам+” та “зелених” тарифах основним бенефіціаром є компанія ДТЕК Ріната Ахметова. Після торішнього придбання “Київобленерго” та “Одесаобленерго” найбільшим власником обленерго в Україні є компанія ДТЕК Ахметова. Іншими власниками обленерго є брати Суркіси, Костянтин Григоришин, Сергій Льовочкін, Юрій Бойко, Ігор Коломойський та бізнес-група VS Energy росіян Олександра Бабакова, Євгена Гінера та Михайла Воєводина”, – зазначається в матеріалі “Наших грошей”.

Ольга Буславець до призначення в.о. міністра працювала в Міністерстві енергетики та була однією з тих, хто погоджував формулу “Роттердам+”.