Міністр фінансів України Сергій Марченко пояснив, чому в проєкті держбюджету на 2021 рік, що складений із дефіцитом, збільшили витрати на такі органи, як Офіс президента України і Держбюро розслідувань.

Відповідний коментар він дав в інтерв’ю “Радіо Свобода”.

За словами Марченка, фінансування ДБР планується збільшити, оскільки це “орган, який був створений досить недавно”.

“У них немає абсолютно забезпечення ані комп’ютерною технікою, ані набрана достатня кількість людей. Тобто, це питання суто технічне. І люди, які дійсно хочуть розібратися, вони можуть запитати у нас”, – зазначив міністр.

Що стосується Офісу президента, то збільшення фінансування на майже 40 % (на 300 млн грн) Марченко пояснив необхідністю врегулювати питання зарплат працівників ОПУ.

“300 мільйонів гривень з плюсом. Я поясню! За останні роки, я думаю, що, напевне, за 5-6 років, президенти України не вважали за необхідне турбуватися про офіс, думати про видатки офісу і так далі. У зв’язку з цим рівень зарплат службовців, а це люди, які працюють в Офісі президента, порівнюючи з секретаріатом Кабміну і апаратом Верховної Ради, значно нижчі… Я думаю, що до 20 тисяч гривень нормальний спеціаліст має отримувати в Офісі президента. В Кабміні й у Верховній Раді значно більше”, – розповів голова Мінфіну.

Марченко додав, що зрівняти рівні зарплат було б “нормальною практикою”.

“Це була б нормальна практика. Тому що вони (посади в ОПУ, КМУ, ВР, – ред.) співмірні за своїми функціями. Коли ми це зробили, нам почали дорікати, що це якась, вибачте, політика. Я готовий взяти на себе цю відповідальність. Ми рахуємо бюджет – побачили диспропорцію, то ми перерахували”, – повідомив міністр.

Водночас Марченко нагадав, що в Офісі президента вже заявили про готовність скоротити штат на 10 %, щоб зменшити витрати (і внести це скорочення в проєкт держбюджету між першим і другим читанням).

(На відео – з 11:30)