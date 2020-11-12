Про це йшлося в його інтерв’ю “Європейській правді“.
За словами Ішингера, Україна може повернути території через економічне і соціальне відновлення країни.
“Повернення Донбасу залежатиме не від воєнної перемоги – яка, до речі, не думаю, що відбудеться, – а від привабливості, від заможності решти України, яка стане магнітом і притягне Донецьк та Луганськ до реінтеграції”, — вважає він.
Читайте також:
На думку професора міжнародного права, Україні не варто орієнтуватися на досвід Азербайджану, який повернув контроль над втраченими територіями Нагірного Карабаху воєнним шляхом, оскільки ситуація там і на Донбасі — зовсім різні.
“Навіть не думайте про таке! Вам справді треба дбати про те, як захистити Україну, щоби ані Росія, ані хтось інший не міг знову порушити ваші кордони. Але навіть не думайте про військовий конфлікт для повернення Донбасу. Тому що відмінність шалена! Там йдеться про конфлікт двох маленьких держав на Кавказі, жодна з яких не має стратегічного значення ані для Росії, ані для США, ані для іншої світової сили”, — вважає він.
Ішингер наголошує, що якщо зараз чи у найближчі роки розпочнеться військове протистояння між Україною та Росією, це “може призвести лише до катастрофи”, в першу чергу — для України.
“Тому я кажу: навіть не думайте про військовий шлях. Наслідки для України від цього будуть жахливими, ви серйозно постраждаєте. Можливо, Росія також серйозно постраждає, цього я не знаю – але для вас наслідки точно не будуть добрими. Саме тому я раджу зупинитися на довгостроковій дипломатії”, — додав експерт.
- Раніше віцепрем’єр-міністр України – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков порівняв окупований Донбас з пухлиною і заявив про два варіанти вирішення проблеми.
- Також Резніков заявив, що безпечна реінтеграція тимчасово окупованих територій Донбасу триватиме не менше 25 років.