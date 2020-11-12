Голова постійної Мюнхенської конференції з безпеки, модератор від ОБСЄ щодо налагодження мирного діалогу в Україні Вольфганг Ішингер виступив проти військового повернення Донбасу за аналогією з Нагірним Карабахом.

Про це йшлося в його інтерв’ю “Європейській правді“.

За словами Ішингера, Україна може повернути території через економічне і соціальне відновлення країни.

“Повернення Донбасу залежатиме не від воєнної перемоги – яка, до речі, не думаю, що відбудеться, – а від привабливості, від заможності решти України, яка стане магнітом і притягне Донецьк та Луганськ до реінтеграції”, — вважає він.

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На думку професора міжнародного права, Україні не варто орієнтуватися на досвід Азербайджану, який повернув контроль над втраченими територіями Нагірного Карабаху воєнним шляхом, оскільки ситуація там і на Донбасі — зовсім різні.

“Навіть не думайте про таке! Вам справді треба дбати про те, як захистити Україну, щоби ані Росія, ані хтось інший не міг знову порушити ваші кордони. Але навіть не думайте про військовий конфлікт для повернення Донбасу. Тому що відмінність шалена! Там йдеться про конфлікт двох маленьких держав на Кавказі, жодна з яких не має стратегічного значення ані для Росії, ані для США, ані для іншої світової сили”, — вважає він.

Ішингер наголошує, що якщо зараз чи у найближчі роки розпочнеться військове протистояння між Україною та Росією, це “може призвести лише до катастрофи”, в першу чергу — для України.