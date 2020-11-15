Про це повідомляють #Букви.
Про своє захворювання міністр поінформував у Facebook.
“Друзі, попри обережність і дотримання всіх правил безпеки сьогодні, на жаль, отримав позитивний тест на COVID-19. Зараз перебуваю на самоізоляції, вдома. Працюватиму дистанційно, щоденні брифінги проводитиму звідси ж”, – повідомив Степанов і закликав українців дотримуватися правил карантину.
Варто зазначити, що днем раніше, ввечері п’ятниці, 13 листопада, міністр відвідав ток-шок “Свобода слова Савіка Шустера”. У студії він був присутній без захисної маски (не лише під час виступу біля мікрофону, а й в інший час).
Також без масок були й інші гості студії, серед яких нардепи (Олексій Гончаренко, Ярослав Железняк і Михайло Радуцький), актор Остап Ступка (одягав її у перерві), ресторатори та інші.
Тепер, згідно з правилами МОЗ, всі особи, які контактували зі Степановим 13 листопада, повинні самоізолюватись.
- Раніше перший віцеспікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук заразився коронавірусом COVID-19: він отримав результат тесту. Крім того, коронавірус підхопив спікер Верховної Ради Дмитро Разумков.
- 9 листопада президент Володимир Зеленський отримав позитивний результат тесту на коронавірус COVID-19.
- Тоді ж голова Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що захворів на коронавірус.