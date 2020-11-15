У суботу, 14 листопада, міністр охорони здоров'я України Максим Степанов повідомив, що у нього виявили коронавірус COVID-19. При цьому в п'ятницю він відвідав політичне ток-шоу і перебував там без захисної маски.

Про це повідомляють #Букви.

Про своє захворювання міністр поінформував у Facebook.

“Друзі, попри обережність і дотримання всіх правил безпеки сьогодні, на жаль, отримав позитивний тест на COVID-19. Зараз перебуваю на самоізоляції, вдома. Працюватиму дистанційно, щоденні брифінги проводитиму звідси ж”, – повідомив Степанов і закликав українців дотримуватися правил карантину.

Варто зазначити, що днем раніше, ввечері п’ятниці, 13 листопада, міністр відвідав ток-шок “Свобода слова Савіка Шустера”. У студії він був присутній без захисної маски (не лише під час виступу біля мікрофону, а й в інший час).

Також без масок були й інші гості студії, серед яких нардепи (Олексій Гончаренко, Ярослав Железняк і Михайло Радуцький), актор Остап Ступка (одягав її у перерві), ресторатори та інші.

Тепер, згідно з правилами МОЗ, всі особи, які контактували зі Степановим 13 листопада, повинні самоізолюватись.