Про це він поінформував на своїй сторінці в Facebook. Крім того, про це повідомили в пресслужбі МОЗ.
Степанов продовжить працювати дистанційно, зокрема проводити щоденні брифінги.
“Друзі, попри обережність і дотримання всіх правил безпеки сьогодні, на жаль, отримав позитивний тест на COVID-19. Зараз перебуваю на самоізоляції, вдома. Працюватиму дистанційно, щоденні брифінги проводитиму звідси ж”, – наголосив Степанов.
Він закликав українців дотримуватися карантинних правил заради власної безпеки та безпеки близьких.
“Закликаю вас, шановні українці, дотримуватися всіх карантинних правил та не відвідувати місця з масовим скупченням людей. Бережіть себе та своїх близьких”, – зазначив Степанов.
- Раніше перший віцеспікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук заразився коронавірусом COVID-19: він отримав результат тесту. Крім того, коронавірус підхопив спікер Верховної Ради Дмитро Разумков.
- 9 листопада президент Володимир Зеленський отримав позитивний результат тесту на коронавірус COVID-19.
- Тоді ж голова Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що захворів на коронавірус.