Про це він поінформував на своїй сторінці в Facebook. Крім того, про це повідомили в пресслужбі МОЗ.

Степанов продовжить працювати дистанційно,  зокрема  проводити щоденні брифінги.

“Друзі, попри обережність і дотримання всіх правил безпеки сьогодні, на жаль, отримав позитивний тест на COVID-19. Зараз перебуваю на самоізоляції, вдома. Працюватиму дистанційно, щоденні брифінги проводитиму звідси ж”, – наголосив Степанов.

Він закликав українців дотримуватися карантинних правил заради власної безпеки та безпеки близьких.

“Закликаю вас, шановні українці, дотримуватися всіх карантинних правил та не відвідувати місця з масовим скупченням людей. Бережіть себе та своїх близьких”, – зазначив Степанов.

  • Раніше перший віцеспікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук заразився коронавірусом COVID-19: він отримав результат тесту. Крім того, коронавірус підхопив спікер Верховної Ради Дмитро Разумков.
  • 9 листопада президент Володимир Зеленський отримав позитивний результат тесту на коронавірус COVID-19.
  • Тоді ж голова Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що захворів на коронавірус.