Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов отримав позитивний тест на коронавірус COVID-19 і перебуває на самоізоляції вдома.

Про це він поінформував на своїй сторінці в Facebook. Крім того, про це повідомили в пресслужбі МОЗ.

Степанов продовжить працювати дистанційно, зокрема проводити щоденні брифінги.

“Друзі, попри обережність і дотримання всіх правил безпеки сьогодні, на жаль, отримав позитивний тест на COVID-19. Зараз перебуваю на самоізоляції, вдома. Працюватиму дистанційно, щоденні брифінги проводитиму звідси ж”, – наголосив Степанов.

Він закликав українців дотримуватися карантинних правил заради власної безпеки та безпеки близьких.

“Закликаю вас, шановні українці, дотримуватися всіх карантинних правил та не відвідувати місця з масовим скупченням людей. Бережіть себе та своїх близьких”, – зазначив Степанов.