Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крісталіною Георгієвою. За її підсумками голова МВФ заявила про необхідність "повного узгодження дій".

Про це Георгієва написала в своєму Twitter.

“Конструктивна телефонна розмова з президентом Зеленським щодо реалізації програми МВФ, незалежності центрального банку і зусиль у боротьбі з корупцією. Повне узгодження дій повинно передувати перегляду програми”, – зазначила голова МВФ.

В Офісі президента України, в свою чергу, повідомили, що сторони обговорили “важливість ухвалення збалансованого бюджету на 2021 рік, а також ризики нещодавнього рішення Конституційного суду про скасування частини положень антикорупційного законодавства”.

“Ми прийняли низку термінових кроків і рішень, зокрема скликали засідання РНБО, уряд вніс розпорядження щодо забезпечення функціонування реєстру е-декларацій, а я запропонував парламенту проєкт закону про перезавантаження всього складу Конституційного суду. Сьогодні немає жодних загроз для діяльності НАБУ. Наші команди обговорили повне повернення е-декларування й відзначили план дій та підготовку відповідних законопроєктів”, – наголосив глава держави.

Зеленський також повідомив голові МВФ, що Україна перезапустила роботу Комісії з питань правової реформи за участю міжнародних експертів “для розробки комплексних законопроєктів щодо судової реформи”.

Зеленський запевнив голову МВФ, що “послідовно підтримує незалежність Національного банку”. За його словами, на сьогодні “всі структурні маяки, передбачені для перегляду програми МВФ, виконані”.

Зеленський повідомив, що Україна не зупинялась у виконанні взятих на себе зобов’язань у рамках програми stand-by: була затверджена реформа митниці і податкової служби, Міністерство фінансів і Національний банк “активно працюють над зменшенням частки непрацюючих кредитів у банківській системі”.

“Наші команди мають міцну довіру й тісно працюють, щоб якнайшвидше завершити переговори та прийняти місію МВФ (яка б провела перегляд програми і могла б рекомендувати виділення траншу, – ред.)”, – процитувала Зеленського пресслужба Офісу.

За словами глави держави, в зв’язку із боротьбою з епідемією коронавірусу й економічними викликами, пов’язаними із COVID-19, перший перегляд програми МВФ і початок роботи місії стане “важливим сигналом для внутрішнього і зовнішнього ринку”.

Згідно з повідомленням ОПУ, Крісталіна Георгієва “зробила акцент на тому, що робота прем’єр-міністра з командою Фонду дозволила закріпити відносини сторін на високому рівні і досягнути відчутного прогресу”, зазначила “швидку реакцію і заходи, вжиті українською владою після рішення КСУ”.