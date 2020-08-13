Про це йшлося в етері державного телеканалу ОНТ.
В етері шоу “Марков — Ничего личного” ведучий запитав міністра, чи він визнає, що інколи під час протестів правоохоронці застосовували силу “не за адресою”. Караєв підтвердив, що такі випадки бувають, та перепросив постраждалих.
“На жаль. Під час будь-якої масової сутички, під час зупинення групових чи масових порушень громадського порядку виходить так, що зазнають впливу і ті, хто спеціально на це йшов, і ті, хто опинився поруч, не пішов вчасно, не зміг вчасно відскочити.
За цих людей, тих, кому дісталося, за це, як зараз кажуть, насильство я як командир, як начальник повинен взяти цю відповідальність на себе. І перепросити чисто по-людськи цих людей”, — сказав він.
Проте далі міністр звинуватив у тому, що бувають ситуації, коли правоохоронці застосовують силу до тих, хто навіть не брав участі в протестах, самих мітингувальників.
“Випадкові люди, назвемо так — “роззяви”, допитливі… Не те що… Є й випадкові перехожі, які ось йшли з магазину в магазин. […] До речі подивіться, яка тактика (у протестувальників — ред.) — вишикуватися біля магазину. Тут все зрозуміло: якщо сили правопорядку почнуть розганяти, потраплять під роздачу ті, хто просто прийшов в магазин за покупками”, — додав він.
Нагадаємо, 9 серпня у Білорусі відбулися вибори президента. Вдень 9 серпня і в ніч на 10 серпня, після виборів президента, в Білорусі почалися масові протести.
10 серпня демонстранти у Білорусі провели нову акцію протесту. Міністерство внутрішніх справ Білорусі підтвердило смерть одного учасника акції протесту у Мінську. 12 серпня стало відомо про смерть затриманого у неділю 25-річного гомельчанина. Правоохоронці заявляють, що його було затримано за участь у масових заворушеннях, а рідні запевняють, що його не було серед мітингувальників.
- Під час вуличних акцій протесту ввечері 11 і вночі 12 серпня затримали понад тисячу осіб. Загалом за 3 дні протестів було затримано понад 6 тисяч осіб. У МВС Білорусі визнали стрілянину на ураження по демонстрантах.
- Під час масових протестів побили українського фотокореспондента та жорстко затримали в Мінську ще двох громадян України, волонтерів благодійної організації “Восток SOS”.