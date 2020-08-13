Міністр внутрішніх справ Білорусі Юрій Караєв публічно перепросив тих, хто зазнав нападів з боку правоохоронців під час протестів, бо "не встиг відскочити".

Про це йшлося в етері державного телеканалу ОНТ.

В етері шоу “Марков — Ничего личного” ведучий запитав міністра, чи він визнає, що інколи під час протестів правоохоронці застосовували силу “не за адресою”. Караєв підтвердив, що такі випадки бувають, та перепросив постраждалих.

“На жаль. Під час будь-якої масової сутички, під час зупинення групових чи масових порушень громадського порядку виходить так, що зазнають впливу і ті, хто спеціально на це йшов, і ті, хто опинився поруч, не пішов вчасно, не зміг вчасно відскочити. За цих людей, тих, кому дісталося, за це, як зараз кажуть, насильство я як командир, як начальник повинен взяти цю відповідальність на себе. І перепросити чисто по-людськи цих людей”, — сказав він.

Проте далі міністр звинуватив у тому, що бувають ситуації, коли правоохоронці застосовують силу до тих, хто навіть не брав участі в протестах, самих мітингувальників.