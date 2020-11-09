Про це повідомляє портал ERR.
Глава естонського МВС стверджував, що під час виборів у США мали місце фальсифікації і про перемогу Байдена говорити поки не варто.
“З’явилося кілька інформаційних повідомлень, в яких були доведені фальсифікації виборів”, — заявив він в ефірі одного з радіошоу.
Крім того, Хельме обізвав Байдена і його сина Хантера “корумпованими типами”.
Після цього у місцевих ЗМІ розгорівся скандал, на тлі якого главі МВС довелося написати заяву про відставку.
“Дивлячись на наклеп і брехню, створювану естонськими ЗМІ, я вирішив піти у відставку. Я втомився. Я не зробив нічого, що могло б поставити під загрозу безпеку Естонії. Я не сказав нічого, що ще не було розказано американськими ЗМІ, американськими вільними ЗМІ”, — заявив Хельме.
Він додав, що йде з уряду в інтересах збереження урядової коаліції.
“Ви не заткнете мені рот, ніхто не заткне мені рота. Ні прем’єр-міністр, ні президент, ні преса”, – сказав Хельме.
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