Міністр внутрішніх справ Естонії Март Хельме подав у відставку через скандал, спровокований його висловлюваннями щодо переможця президентських виборів у США Джо Байдена.

Про це повідомляє портал ERR.

Глава естонського МВС стверджував, що під час виборів у США мали місце фальсифікації і про перемогу Байдена говорити поки не варто.

“З’явилося кілька інформаційних повідомлень, в яких були доведені фальсифікації виборів”, — заявив він в ефірі одного з радіошоу.

Крім того, Хельме обізвав Байдена і його сина Хантера “корумпованими типами”.

Після цього у місцевих ЗМІ розгорівся скандал, на тлі якого главі МВС довелося написати заяву про відставку.

“Дивлячись на наклеп і брехню, створювану естонськими ЗМІ, я вирішив піти у відставку. Я втомився. Я не зробив нічого, що могло б поставити під загрозу безпеку Естонії. Я не сказав нічого, що ще не було розказано американськими ЗМІ, американськими вільними ЗМІ”, — заявив Хельме.

Він додав, що йде з уряду в інтересах збереження урядової коаліції.

“Ви не заткнете мені рот, ніхто не заткне мені рота. Ні прем’єр-міністр, ні президент, ні преса”, – сказав Хельме.