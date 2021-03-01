Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков відповів на популярний на акціях протесту проти дій правоохоронців та судових рішень лозунг "Аваков — чорт".

Про це йшлося під час його інтерв’ю з телеведучою “1+1” Наталією Мосійчук.

Під час інтерв’ю Мосійчук двічі попросила Авакова відреагувати на епітети, що до нього застосовують на акціях протесту і у соцмережах.

Телеведуча згадала про популярний на мітингах лозунг “Аваков — чорт”, що, зокрема, лунав на нещодавніх акціях на підтримку активіста Сергія Стерненка та політичних в’язнів. Стався наступний діалог:

Мосійчук: Аваков — чорт? Аваков: Хм, а я вам скажу… Може? Аваков — янгол, що терпить це все? Зокрема, таке ставлення. Таке ж теж може бути.

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Також Мосійчук порівнювала Авакова з радянським партійним та державним діячем В’ячеславом Молотовим. Молотов — голова Ради народних комісарів СРСР, нарком і міністр закордонних справ, член ЦК КП(б)У, перший секретар ЦК КП(б)У, депутат Верховної Ради СРСР 1–4-го скликань, Верховної Ради УРСР 1—4-го скликань тощо, один з організаторів Голодомору в Україні (1932—1933).

Натомість міністр запропонував порівнювати його з іншим діячем — Анастасом Мікояном. Мікоян —

член Політбюро ЦК КПРС, депутат Верховної Ради СРСР 1—8-го скликань, Верховної Ради УРСР 2—4-го скликань тощо. Був активним діячем майже при всіх радянських режимах — при Леніні, Сталіні, Хрущові та Брежнєві.

Мосійчук: Про вас кажуть “iron ass” Аваков: Iron?… Мосійчук: Натякаючи на… Так. Залізна задниця. Аваков: А, ну нормально, хорошо. Мосійчук: Натякаючи на те, що ви як Молотов сидите вже і… Там когось страчують, кого за ґрати, а Аваков сидить. Аваков: Молотов… Якщо вже берете радянську асоціацію, порівняйте з Мікояном, той теж довго сидів.

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