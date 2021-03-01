Про це йшлося під час його інтерв’ю з телеведучою “1+1” Наталією Мосійчук.
Під час інтерв’ю Мосійчук двічі попросила Авакова відреагувати на епітети, що до нього застосовують на акціях протесту і у соцмережах.
Телеведуча згадала про популярний на мітингах лозунг “Аваков — чорт”, що, зокрема, лунав на нещодавніх акціях на підтримку активіста Сергія Стерненка та політичних в’язнів. Стався наступний діалог:
Мосійчук: Аваков — чорт?
Аваков: Хм, а я вам скажу… Може? Аваков — янгол, що терпить це все? Зокрема, таке ставлення. Таке ж теж може бути.
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Також Мосійчук порівнювала Авакова з радянським партійним та державним діячем В’ячеславом Молотовим. Молотов — голова Ради народних комісарів СРСР, нарком і міністр закордонних справ, член ЦК КП(б)У, перший секретар ЦК КП(б)У, депутат Верховної Ради СРСР 1–4-го скликань, Верховної Ради УРСР 1—4-го скликань тощо, один з організаторів Голодомору в Україні (1932—1933).
Натомість міністр запропонував порівнювати його з іншим діячем — Анастасом Мікояном. Мікоян —
член Політбюро ЦК КПРС, депутат Верховної Ради СРСР 1—8-го скликань, Верховної Ради УРСР 2—4-го скликань тощо. Був активним діячем майже при всіх радянських режимах — при Леніні, Сталіні, Хрущові та Брежнєві.
Мосійчук: Про вас кажуть “iron ass”
Аваков: Iron?…
Мосійчук: Натякаючи на… Так. Залізна задниця.
Аваков: А, ну нормально, хорошо.
Мосійчук: Натякаючи на те, що ви як Молотов сидите вже і… Там когось страчують, кого за ґрати, а Аваков сидить.
Аваков: Молотов… Якщо вже берете радянську асоціацію, порівняйте з Мікояном, той теж довго сидів.
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- Нагадаємо, Арсен Аваков став міністром внутрішніх справ 27 лютого 2014 року і був перепризначений 29 серпня 2019 року.
- Раніше президент України Володимир Зеленський говорив про те, що Авакову дали випробувальний термін, за який він повинен показати реальні результати роботи. Також президент запевняв, що готовий підтримати звільнення міністрів, які не покажуть реальних справ, в тому числі і глави МВС Арсена Авакова.
- Згодом Зеленський не зміг відповісти на питання журналістів про те, коли закінчиться “випробувальний термін” для глави Міністерства внутрішніх справ Арсена Авакова.
- До шостої річниці призначення Авакова #Букви розбиралися, чому міністр залишається на посаді і за які проколи його відставки вимагають активісти.