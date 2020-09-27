Про це пише видання Tut.by.
За його словами, на президентських виборах “народ зробив свій вибір на користь стабільної та процвітаючої держави”.
“Вибір на користь миру і добросусідства. Вибір на користь сталого розвитку. Однак замість того, щоб поважати цей вибір, ми бачимо прагнення розхитати ситуацію в країні”, – сказав Макей.
Голова МЗС назвав цинічними заяви ряду західних сусідів “про нібито турботі про суверенітет Білорусі та її добробут”, що насправді “є спробами довести країну до хаосу і анархії”.
Міністр вважає, що санкції чи інші обмежувальні заходи проти Білорусі матимуть зворотний ефект. Він сказав, що майбутнє Білорусі буде вирішуватися її народом, але не на барикадах, а шляхом цивілізованого діалогу, в тому числі в рамках процесу конституційної реформи, яка вже розпочата в країні.
Як відомо, наприкінці серпня країни Балтії вже включили до списку санкцій 30 громадян Білорусі. У список потрапили Олександр Лукашенко, посадові особи білоруської центральної виборчої комісії, міністерства внутрішніх справ, міністерства юстиції, генеральної прокуратури, комітету держбезпеки, слідчого комітету та інші. Санкції передбачають накладення безстрокової заборони на в’їзд.
- 19 серпня Рада Європи заявила, що найближчим часом будуть введені санкції проти значного числа білоруських посадових осіб за насильство, репресії і фальсифікації виборів.
- 17 вересня депутати Європейського парламенту ухвалили резолюцію щодо ситуації в Білорусі, якою засудили чинну владу країни та закликали запровадити санкції проти президента Олександра Лукашенка.
- Сполучені Штати Америки, Велика Британія й Канада планують запровадити санкції проти представників білоруської влади та силових структур, а також проти тих, хто причетний до фальсифікації президентських виборів у країні.
- Країни Балтії розширили санкційний список громадян Білорусі, які причетні до фальсифікації виборів і насильства проти мирних протестувальників у цій країні.