Міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей заявив, що санкції проти Білорусі "шкідливі абсолютно для всіх".

Про це пише видання Tut.by.

За його словами, на президентських виборах “народ зробив свій вибір на користь стабільної та процвітаючої держави”.

“Вибір на користь миру і добросусідства. Вибір на користь сталого розвитку. Однак замість того, щоб поважати цей вибір, ми бачимо прагнення розхитати ситуацію в країні”, – сказав Макей.

Голова МЗС назвав цинічними заяви ряду західних сусідів “про нібито турботі про суверенітет Білорусі та її добробут”, що насправді “є спробами довести країну до хаосу і анархії”.

Міністр вважає, що санкції чи інші обмежувальні заходи проти Білорусі матимуть зворотний ефект. Він сказав, що майбутнє Білорусі буде вирішуватися її народом, але не на барикадах, а шляхом цивілізованого діалогу, в тому числі в рамках процесу конституційної реформи, яка вже розпочата в країні.

Як відомо, наприкінці серпня країни Балтії вже включили до списку санкцій 30 громадян Білорусі. У список потрапили Олександр Лукашенко, посадові особи білоруської центральної виборчої комісії, міністерства внутрішніх справ, міністерства юстиції, генеральної прокуратури, комітету держбезпеки, слідчого комітету та інші. Санкції передбачають накладення безстрокової заборони на в’їзд.