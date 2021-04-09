Голова МЗС Франції Ле Дріан закликав Росію надати роз’яснення щодо посилення військ поблизу кордону України

Про це проінформувала пресслужба МЗС України.
Ле Дріан в п’ятницю провів ряд телефонних розмов. Зокрема, з очільниками МЗС України та Німеччини Дмитром Кулебою і Гайко Маасом. Також була розмова з державним секретарем США Ентоні Блінкеном. Усі розмови стосувалися ситуації в Україні.
“Я наголосив на глибокій стурбованості та пильності Франції щодо останніх значних рухів російських військових сил біля східного кордону України та в Криму. Франція вважає важливим і термінових надання Росії можливість прозорості щодо структури та мотивації цих рухів, зокрема, через застосування механізмів ОБСЄ. Ми закликаємо Росію припинити свої провокації та негайно вжити необхідних ініціатив для деескалації”, — розповів Ле Дріан.
Очільник МЗС також нагадав про повну підтримку Францією суверенітету та територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах і невизнання анексії Криму Росією.
“Я сказав усім своїм співрозмовникам, що Франція буде продовжувати свої дипломатичні зусилля у тісній співпраці з Німеччиною в рамках “нормандського формату”, щоб досягти повного виконання Мінських домовленостей. Ці зусилля залишаються важливими для досягнення деескалації напруженості та врегулювання української кризи”, — переконаний він.
8 квітня канцлерка Німеччини Ангела Меркель зателефонувала президентові Росії Володимиру Путіну й закликала до відведення військ від кордону України.
Ситуація на кордоні
1 квітня Головне управління розвідки Міністерства оборони України поінформувало, що Російська Федерація готова до широкомасштабних провокацій на Донбасі, зокрема до просування своїх військ углиб території України.
Перед цим начальник Генерального штабу, головнокомандувач Збройними силами України Руслан Хомчак повідомив, що Росія нарощує війська поблизу державного кордону України (зокрема і під виглядом підготовки до навчань “Захід-2021”, котрі проводитимуться спільно з Білоруссю у вересні).
За словами Хомчака, станом на 30 березня вздовж державного кордону України та на тимчасово окупованих територіях були розташовані 28 батальйонних тактичних груп противника. Йдеться, зокрема, про Брянську, Воронезьку, Ростовську області РФ, а також про територію незаконно окупованого українського Криму.
При цьому збройні сили РФ здійснюють поступове нарощування військ поблизу державного кордону України – на півночі, на сході та на півдні.
Міжнародна група незалежних розслідувачів Conflict Intelligence Team (CIT) встановила, що Росія розгорнула великий польовий військовий табір біля кордону з Україною.
- Європейське командування збройних сил Сполучених Штатів Америки (EUCOM) привело в максимальну боєготовність армію у зв’язку зі стягуванням озброєння Росії до кордону України та ескалації конфлікту на Донбасі.
- У п’ятницю, 2 квітня, президент США Джо Байден та президент України Володимир Зеленський провели першу телефонну розмову. Байден підтвердив непохитну підтримку США суверенітету та територіальної цілісності України в умовах безперервної агресії Росії на Донбасі та в Криму.