Голова МЗС Франції Ле Дріан закликав Росію надати роз’яснення щодо посилення військ поблизу кордону України

Міністр закордонних справ Жан-Ів Ле Дріан подзвонив колегам з України та Німеччини та держсекретарю США Ентоні Блінкену через нарощення Росією військової міці біля українського кордону.

Про це проінформувала пресслужба МЗС України.

Ле Дріан в п’ятницю провів ряд телефонних розмов. Зокрема, з очільниками МЗС України та Німеччини Дмитром Кулебою і Гайко Маасом. Також була розмова з державним секретарем США Ентоні Блінкеном. Усі розмови стосувалися ситуації в Україні.

“Я наголосив на глибокій стурбованості та пильності Франції щодо останніх значних рухів російських військових сил біля східного кордону України та в Криму. Франція вважає важливим і термінових надання Росії можливість прозорості щодо структури та мотивації цих рухів, зокрема, через застосування механізмів ОБСЄ. Ми закликаємо Росію припинити свої провокації та негайно вжити необхідних ініціатив для деескалації”, — розповів Ле Дріан.

Очільник МЗС також нагадав про повну підтримку Францією суверенітету та територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах і невизнання анексії Криму Росією.

“Я сказав усім своїм співрозмовникам, що Франція буде продовжувати свої дипломатичні зусилля у тісній співпраці з Німеччиною в рамках “нормандського формату”, щоб досягти повного виконання Мінських домовленостей. Ці зусилля залишаються важливими для досягнення деескалації напруженості та врегулювання української кризи”, — переконаний він.

8 квітня канцлерка Німеччини Ангела Меркель зателефонувала президентові Росії Володимиру Путіну й закликала до відведення військ від кордону України.