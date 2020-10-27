Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс заявив, що міжнародна спільнота бачить, як в Україні йдуть з влади люди, яким довіряли у світі.

Про це він заявив в інтерв’ю Європейській правді.

“Дивіться, це не наша справа — призначати або змінювати ваших чиновників. Це право уряду або президента, і у них безсумнівно були причини для таких рішень. Але я говорю про враження, яке є не лише в мене, а й у цілому у міжнародної спільноти. Тому що ті, хто пильно стежить за Україною, бачать, як зникають посадовці, яким вони довіряли. Нехай кожне звільнення справді має свої причини — але є відчуття, що це загальний підхід”, – сказав Лінкявічус.

Голова МЗС Литви зазначив, що в Україні дотепер великий вплив олігархів.

“За моєю оцінкою, боротьба з корупцією до цього часу не дуже ефективна. У вас до цього часу великий вплив олігархів. Так, є деякі зміни — але не того рівня, якого чекали. Ми також бачимо, що деякі реформатори, до яких була довіра, зникають із влади, а їм на зміну приходять зовсім інші люди”, – підкреслив він.