Міністр закордонних справ (МЗС) Словаччини Іван Корчок вибачився перед Україною за недоречний жарт прем'єр-міністра своєї країни Ігоря Матовича щодо Закарпатської України.

Про це Іван Корчок написав на своїй сторінці у Facebook.

“Сьогодні я спілкувався зі своїм українським партнером, міністром закордонних справ Дмитром Кулебою. Я вибачився перед ним за недоречні заяви прем’єр-міністра Словацької Республіки Ігоря Матовича на адресу України. Мені тим більше шкода, що буквально кілька днів тому ми в Києві дуже добре поговорили про те, як далі розвивати наші відносини”, – написав Корчок.

Нагадаємо, що Матович втрапив у скандал через недоречний жарт про те, що нібито він запропонував росіянам в обмін на вакцину “Спутник V” частину України.

Інцидент стався в ефірі Radio Expres.

Зокрема, ведучий зазначив, що голова уряду вів переговори з росіянами протягом кількох тижнів. Після цього він запитав, що саме Матович запропонував росіянам в обмін на вакцину “Спутник V”.

“Закарпатську Україну”, – відповів прем’єр Словаччини.

Міністерство закордонних справ України відповіло прем’єру Словаччини Ігорю Матовичу. В МЗС переконані, що жарти, які напряму зачіпають територіальну цілісність України, незалежно від контексту є категорично неприйнятними, особливо — в умовах російської агресії. Від прем’єра Словаччини вимагали вибачень.

Нагадаємо, що більш ніж половина українців вважають, що Україна має не допустити ввезення російської вакцини проти коронавірусу COVID-19.