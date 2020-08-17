Про це він розповів в інтерв’ю “РБК-Україна”, відповідаючи на поставлене журналістами питання.
Він зазначив, що навіть ніколи не розмовляв по телефону з олігархом.
Шевченко також розповів, що, ухвалюючи рішення стати головою Нацбанку, він знав про тиск, який доведеться зазнати. Зокрема, перед призначенням його часто критикували народні депутати, пов’язані з Коломойським.
“Коли я приймав рішення про кар’єрних перспективі в Національному банку, багато думав про рівень тиску, яке доведеться випробовувати. Не можу сказати, що я до тиску не звик. Будь-банкір, глава великого банку має в цьому досвід. І я прийняв для себе рішення, ще до того, як очолив НБУ, що таке тиск буде і що я до нього готовий. А те, про що ви питаєте … У них така робота, вони політики. І я не виключаю, що це тиск буде і надалі. І це можуть бути будь-які депутати, пов’язані з ким завгодно. На жаль чи на щастя, але це невід’ємна частина моєї роботи, і я це розумію”, – заявив Шевченко.
- 4 серпня у штаті Огайо агенти Федерального бюро розслідувань США провели обшуки в офісах компанії, пов’язаної з українським олігархом Ігорем Коломойським. Обшуки були пов’язані з розслідуванням справи про відмивання грошей і фінансове шахрайство.
- У 2019 році “Приватбанк” у своєму позові про відшкодування збитків, отриманих в результаті протиправних дій колишніх власників — Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова — розкрив десятки активів олігархів в Сполучених Штатах Америки, куплених для “відмивання” грошей. Йшлося про феросплавні та металургійні заводи, комерційну нерухомість, готелі. Зокрема, було згадано і компанію Optima Ventures, що входить до складу Optima Management Group.