Про це він розповів в інтерв’ю “РБК-Україна”, відповідаючи на поставлене журналістами питання.

Він зазначив, що навіть ніколи не розмовляв по телефону з олігархом.

Шевченко також розповів, що, ухвалюючи рішення стати головою Нацбанку, він знав про тиск, який доведеться зазнати. Зокрема, перед призначенням його часто критикували народні депутати, пов’язані з Коломойським.

“Коли я приймав рішення про кар’єрних перспективі в Національному банку, багато думав про рівень тиску, яке доведеться випробовувати. Не можу сказати, що я до тиску не звик. Будь-банкір, глава великого банку має в цьому досвід. І я прийняв для себе рішення, ще до того, як очолив НБУ, що таке тиск буде і що я до нього готовий. А те, про що ви питаєте … У них така робота, вони політики. І я не виключаю, що це тиск буде і надалі. І це можуть бути будь-які депутати, пов’язані з ким завгодно. На жаль чи на щастя, але це невід’ємна частина моєї роботи, і я це розумію”, – заявив Шевченко.