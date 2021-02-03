Про це йдеться в дописі на сторінці Томіленка у Facebook.

Томіленко назвав це наступом на свободу слова та заявив, що має намір звернутися до міжнародних інституцій.

“Українські журналісти, медіаменеджери та власники ЗМІ мають право на свободу слова та на професію. І несуть за свою діяльність відповідальність. Але відповідальність в рамках закону! Позбавлення буз суду багатомільйонної аудиторії доступу до українських ЗМІ, заборона сотням журналістам та медійникам права на професію – це наступ на свободу слова”, – йдеться у повідомленні.

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Томіленко заявив, що має намір повідомити міжнародним організаціям рішення Радбезу.

“Національна спілка журналістів України інформуватиме про надзвичайну ситуацію Міжнародну федерацію журналістів, Європейську федерацію журналістів, наших партнерів – Офіс ОБСЄ з питань свободи медіа”.

Томіленко нагадав, що НСЖУ захищала від переслідувань також і проукраїнських журналістів – Романа Сущенка, Станіслава Асєєва, Валерія Макеєва, Марію Варфоломєєву, Миколу Семена. Також НСЖУ “бореться проти поділу журналістів на “правильних” і “неправильних”.

  • Указом №43/2021 Володимир Зеленський увів в дію рішення Ради Національної безпеки і оборони “Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)” від 2 лютого 2021 року.
  • Рішенням передбачається накладення санкцій на народного депутата України з фракції “Опозиційна платформа — За життя” Тараса Козака. Він є номінальним власником медіаактивів, які пов’язують з головою політради партії “ОПЗЖ” та кумом Путіна Віктором Медведчуком. Йдеться про телеканали NewsOneZIK та “112 Україна“.