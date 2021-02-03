#Букви зібрали реакцію українських журналістів на ці події.
Указом №43/2021 Володимир Зеленський увів в дію рішення Ради Національної безпеки і оборони “Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)” від 2 лютого 2021 року.
Рішенням передбачається накладення санкцій на народного депутата України з фракції “Опозиційна платформа — За життя” Тараса Козака. Він є номінальним власником медіаактивів, які пов’язують з головою політради партії “ОПЗЖ” та кумом Путіна Віктором Медведчуком. Йдеться про телеканали NewsOne, ZIK та “112 Україна“.
Того ж вечора деякі оператори кабельного телебачення перестали транслювати ці телеканали.
Томіленко став на захист телеканалів “112 Україна”, NewsOne та ZIK, вимкнених через санкції з боку РНБО, та заявив, що має намір звернутися до міжнародних інституцій. Він заявив, що це — наступ на свободу слова.
Заява Томіленка викликала шквал критики навіть від колег – медійників, журналістів і власників ЗМІ.
Лунали заклики до інших членів НСЖУ відреагувати на ситуацію:
“Не треба пересмикувати. Це не свобода слова, а безкарність ворожої пропаганди під час ВІЙНИ. І це є неприпустимо.”
Його підтримали і інші користувачі:
Журналістка видання “ОРД” Тетяна Заровна нагадала про те, як Томіленко відвідував вечірку, організовану виданням “Klymenkо Time” екскерівника Міністерства доходів та зборів, котрий втік до Росії.
Зазначила Тетяна і що Томіленко зберіг звання заслужених журналістів України рупорам “невизнаних республік”, як то раднику голови “ЛНР” Родіону Мірошнику.
Знайшлись і ті, хто підтримав Томіленка, тож розгорілась дискусія.
Зокрема, на його підтримку виступили скандальний політтехнолог Дмитро Раімов та журналіст “Громадського” Богдан Кутєпов.
- Громадські організації та представники експертної спільноти заявили, що санкції проти телеканалів не становлять загрози свободі слова, оскільки ці канали є інструментами іноземного впливу та становлять системну загрозу інформаційній безпеці України.
- Президент Володимир Зеленський, коментуючи блокування телеканалів, заявив, що Україна підтримує свободу слова, а не пропаганду.
- П’ятий президент та лідер “Європейської Солідарності” Петро Порошенко привітав Службу безпеки України з успішною спецоперацією щодо розкриття злочинних схем Козака.
- Посольство Сполучених Штатів Америки у Києві заявило про підтримку запроваджених санкцій.
- Партія “Опозиційна платформа – За життя” (ОПЗЖ) ініціює імпічмент президенту України Володимиру Зеленському.