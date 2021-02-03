#Букви зібрали реакцію українських журналістів на ці події.

Указом №43/2021 Володимир Зеленський увів в дію рішення Ради Національної безпеки і оборони “Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)” від 2 лютого 2021 року.

Рішенням передбачається накладення санкцій на народного депутата України з фракції “Опозиційна платформа — За життя” Тараса Козака. Він є номінальним власником медіаактивів, які пов’язують з головою політради партії “ОПЗЖ” та кумом Путіна Віктором Медведчуком. Йдеться про телеканали NewsOne, ZIK та “112 Україна“.

Того ж вечора деякі оператори кабельного телебачення перестали транслювати ці телеканали.

Читайте також:

Козак може оскаржити санкції проти себе та своїх телеканалів: деталі

Томіленко став на захист телеканалів “112 Україна”, NewsOne та ZIK, вимкнених через санкції з боку РНБО, та заявив, що має намір звернутися до міжнародних інституцій. Він заявив, що це — наступ на свободу слова.

Заява Томіленка викликала шквал критики навіть від колег – медійників, журналістів і власників ЗМІ.

Лунали заклики до інших членів НСЖУ відреагувати на ситуацію:

Дмитро Лиховій (головний редактор видання “Новинарня”)

Сергій Лавренюк (газета “Голос України”)

На що відреагував один з членів спілки Андрій Михайлик, який публічно вимагав позачергово розглянути відсторонення Сергія Томіленка від займаної посади:
“Не треба пересмикувати. Це не свобода слова, а безкарність ворожої пропаганди під час ВІЙНИ. І це є неприпустимо.”

Андрій Михайлик (кінорежисер, журналіст, член правління Гільдії режисерів кіно)

Його підтримали і інші користувачі:

Вадим Поздняков (співзасновник “Декомунізація.Україна” та “Мова.Харків”)

Сергій Смальчук (“ICTV”),  Петро Шуклінов (“Ліга”)

Марія Гаврилюк (заступниця головного редактора “КУРС”)

Журналістка видання “ОРД” Тетяна Заровна нагадала про те, як Томіленко відвідував вечірку, організовану виданням “Klymenkо Time” екскерівника Міністерства доходів та зборів, котрий втік до Росії.

Зазначила Тетяна і що Томіленко зберіг звання заслужених журналістів України рупорам “невизнаних республік”, як то раднику голови “ЛНР” Родіону Мірошнику.

Олександр Яневський (“Голос Америки”)

Євгеній Лєсной (колишній креативний продюсер ТРК “Київ”)

Андрій Качор (шеф-редактор “Вежа”)

Ольга Мовчан (екскерівниця департаменту “ZIK”)

Ілля Лукаш (проєкт “Watchdogs.Розслідування”)

Марія Ясинчук (“Ланет.TV”)

Катерина Вожжова (співзасновниця “Press Association UA”)

Олександр Солонько (“Суспільне мовлення”)

Остап Говда (“Громадське.Львів”)

Знайшлись і ті, хто підтримав Томіленка, тож розгорілась дискусія.

Зокрема, на його підтримку виступили скандальний політтехнолог Дмитро Раімов та журналіст “Громадського” Богдан Кутєпов.