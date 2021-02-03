Представники українських медіа розкритикували голову Національної спілки журналістів України (НСЖУ) Сергія Томіленка, який став на захист телеканалів "112 Україна", NewsOne та ZIK, вимкнених через санкції з боку РНБО.

#Букви зібрали реакцію українських журналістів на ці події.

Указом №43/2021 Володимир Зеленський увів в дію рішення Ради Національної безпеки і оборони “Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)” від 2 лютого 2021 року.

Рішенням передбачається накладення санкцій на народного депутата України з фракції “Опозиційна платформа — За життя” Тараса Козака. Він є номінальним власником медіаактивів, які пов’язують з головою політради партії “ОПЗЖ” та кумом Путіна Віктором Медведчуком. Йдеться про телеканали NewsOne, ZIK та “112 Україна“.

Того ж вечора деякі оператори кабельного телебачення перестали транслювати ці телеканали.

Томіленко став на захист телеканалів “112 Україна”, NewsOne та ZIK, вимкнених через санкції з боку РНБО, та заявив, що має намір звернутися до міжнародних інституцій. Він заявив, що це — наступ на свободу слова.

Заява Томіленка викликала шквал критики навіть від колег – медійників, журналістів і власників ЗМІ.

Лунали заклики до інших членів НСЖУ відреагувати на ситуацію:

На що відреагував один з членів спілки Андрій Михайлик, який публічно вимагав позачергово розглянути відсторонення Сергія Томіленка від займаної посади:

“Не треба пересмикувати. Це не свобода слова, а безкарність ворожої пропаганди під час ВІЙНИ. І це є неприпустимо.”

Його підтримали і інші користувачі: Журналістка видання “ОРД” Тетяна Заровна нагадала про те, як Томіленко відвідував вечірку, організовану виданням “Klymenkо Time” екскерівника Міністерства доходів та зборів, котрий втік до Росії. Зазначила Тетяна і що Томіленко зберіг звання заслужених журналістів України рупорам “невизнаних республік”, як то раднику голови “ЛНР” Родіону Мірошнику. Знайшлись і ті, хто підтримав Томіленка, тож розгорілась дискусія.

Зокрема, на його підтримку виступили скандальний політтехнолог Дмитро Раімов та журналіст “Громадського” Богдан Кутєпов.