Про це заявив голова НБУ Кирило Шевченко під час зустрічі з послами країн Великої сімки, повідомляє пресслужба НБУ.
Шевченко розповів, що під час роботи місії представники України спільно з МВФ визначили подальші конкретні кроки, “які стануть сигналом нашої відданості в продовженні співпраці”.
“Стосовно частини програми у межах відповідальності НБУ, то у нас немає непорозумінь з експертами Фонду”, – додав він.
Під час зустрічі йшлося про перспективи продовження співпраці з МВФ, створення спеціалізованого фінансового суду, зниження частки неробочих кредитів, приватизацію державних банків, а також приєднання Ощадбанку до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.
Шевченко зазначив, що Нацбанк виступає за продовження переговорів між ЄБРР та Ощадбанком. Для того, щоб відбулося входження іноземного інвестора в капітал Ощадбанку, банк має приєднатися до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Для цього підготовлено відповідний проєкт закону України. Це, а також реструктуризація боргу Фонду гарантування перед Міністерством фінансів, дасть змогу збільшити гарантовану суму до відшкодування вкладникам.
- Нагадаємо, що місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) завершила свою роботу в Україні, проте рішення про перегляд програми stand-by поки що не ухвалила.
- Раніше голова Національного банку Кирило Шевченко заявляв, що Україна протягом 2021 року чекає отримати 2,2 мільярда доларів трьома траншами від Міжнародного валютного фонду.
- Днями міністр фінансів Сергій Марченко спростовував інформацію про те, що місія Міжнародного валютного фонду для перегляду програми співпраці з Україною завершилася без результату.