Голова ОАСК Вовк вчетверте не з'явився у ВАКС для обрання запобіжного заходу

Сьогодні, 22 лютого, голову Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка в четвертий раз не змогли примусово доставити до Вищого антикорупційний суд України для обрання йому запобіжного заходу.

Про це в Telegram повідомляє Центр протидії корупції.

Слідчі знову розшукували суддю Вовка “за всіма відомим адресами”, але так і не змогли знайти і доставити у ВАКС. Слідчий суддя Андрій Біцюк в п’ятий раз дозволив його привести в зал суду.

“Доводи захисників щодо відсутності у Вовка статусу підозрюваного до уваги не приймаються, так як будь-які рішення суду про це не ухвалювалися, а вирішувати це питання можна виключно у судовому засіданні за обов’язкової участі підозрюваного Вовка”, – йдеться у повідомленні.

Дата та час наступного засідання: 9 березня о 10:30.

Як відомо, голова Окружного адміністративного суду Києва підозрюється у створенні та керівництві злочинною організацією, захопленні державної влади, втручанні в діяльність державних діячів та зловживанні впливом (ч. 1 ст. 255, ч3. ст. 27, ч1. ст. 109, ч. 2 ст. 369-2, ч. 2 ст. 344 ККУ).

У жовтні 2020 року детективи НАБУ вручили голові ОАСК клопотання про обрання запобіжного заходу. Відтоді він ігнорує виклики до НАБУ та ВАКС та двічі був оголошений у розшук.

У грудні 2020 року детективи НАБУ прочитали Вовку вголос текст повістки до суду та передали документ підозрюваному, а той прийняв його, сів у машину та демонстративно викинув.

1 лютого детективи “гуляли” за Вовком вулицями аби сповістити його про судове засідання, де йому обиратимуть запобіжний захід, та подання клопотання щодо його відсторонення від посади, оскільки той не приймав документи.

У середу, 3 лютого, заплановане судове засідання відбулося, однак Вовк не з’явився та про причини неприбуття не повідомив. Так він вчинив вже понад 10 разів.