Нового очільника Одеської митниці Дениса Пудрика, що раніше очолював Кримську митницю, призначено з легкої руки голови Офісу президента Андрія Єрмака, про що сам президент Володимир Зеленський має знати.

Про це йдеться в статті головного редактора видання “Цензор.НЕТ” Юрія Бутусова.

Призначення Пудрика обурило голову виконкому Нацради реформ Міхеіла Саакашвілі, який написав: “Скільки можна ходити по колу, пропонуючи одних і тих самих старих “професіоналів” і поглиблюючи коло корупції. Скільки можна жерти власний національний організм і займатися самознищенням?”

За словами Бутусова, Денис Пудрик — досвідчений митник, який протягом багатьох років керував різними митницями, і поки він жив на одну зарплату, його сім’я придбала квартири в Києві, Туреччині, Криму, Донецьку, ділянки землі, будинок під Києвом, дорогі машини, колекційний годинник.

Пудрика люстрували у 2015-му, але в березні 2020-го, за президентства Зеленського, йому “вдалося отримати рішення суду про поновлення на посаді та ще й компенсацію від держави, на додаток до своїх статків”.

Юрій Бутусов вважає, що тут залучена дружина Пудрика — Наталя.

“Це дочка Сергія Куніцина — колишнього депутата “Блоку Петра Порошенка”, який у березні 2020-го очолив Консультативну раду у справах ветеранів при Зеленському”, – зазначає головний редактор “Цензор.НЕТ”. А Куніцина до Офісу президента покликав Андрій Єрмак, який є очільником ОПУ.

“І саме в березні 20-го Пудрик раптово виграв суд з люстрації, так ось збіглося з призначенням тестя в ОП, ще й 600 тисяч отримав. Тож митні ворота країни віддали довіреній особі Єрмака, що очолює раду при президенті. Навряд чи президент Зеленський не в курсі, хто призначив і кого саме призначили на найбільшу митницю”, – написав Бутусов.