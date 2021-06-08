Про це повідомляє пресслужба Одеської ОДА.

Його заступниками стали голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук та голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва.

Президія збиратиметься щомісяця та надаватиме свої пропозиції щодо розв’язання питань місцевого самоврядування на національному рівні.

Конгрес місцевих та регіональних влад є консультативно-дорадчим органом при президентові України. Він створений на заміну Раді розвитку громад та територій. У складі Конгресу діють дві палати: Палата місцевих влад та Палата регіонів.

Палати місцевих влад охоплюють: голів районних рад, міських, селищних, сільських голів, голів районних (районних у містах) державних адміністрацій, членів делегації України в Конгресі місцевих і регіональних влад Ради Європи, що входять до складу Палати місцевих влад названого Конгресу.

Палати регіонів охоплюють: голів обласних рад, голів обласних державних адміністрацій, членів делегації України в Конгресі місцевих і регіональних влад Ради Європи, що входять до складу Палати регіонів названого Конгресу.