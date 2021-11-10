Після щеплення другою дозою вакцини Pfizer захист від коронавірусу в людини знижується через пів року.

Про такі результати досліджень розповів генеральний директор американської компанії Pfizer Альберт Бурла.

За його словами, зробити захист від вірусу більш тривалим може третя доза вакцини – бустерна. Вона підсилить уже наявний імунітет від COVID-19.

Проте поки що невідомо, як довго зберігатиметься цей рівень захисту. Бурла наголосив, що для визначення цієї тривалості потрібно спостерігати за реакцією організму упродовж шести-дев’яти місяців після вакцинації. Він зазначив, що такий захист може зберігатися близько року. А тому надалі щеплення від коронавірусу можливо доведеться робити щороку.

“Нам потрібно почекати та постежити. Але ймовірний сценарій – це щорічна ревакцинація”, – сказав голова Pfizer.