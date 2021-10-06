Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

5 жовтня стало відомо, що на журналістів програми “Схеми” напали в “Укрексімбанку” під час запису інтерв’ю з головою правління Євгеном Мецгером, прямо в його кабінеті.

За словами Мецгера, ці події стали шоком для нього самого.

“Я завжди вважав і вважатиму свободу слова і вільну пресу фундаментом демократії та справжньої незалежності держави. Тому події, що сталися у моєму робочому кабінеті 4 жовтня 2021 року та були згодом опубліковані виданням “Схеми” з мого боку є неприпустимими та стали шоком не тільки для громадськості та журналістської спільноти, але й для мене. Я за природою врівноважена людина і ніколи не думав, що миттєвий емоційний спалах може перерости в лавину імпульсивних та непоправних дій і рішень. Стрес і навантаження цьому не виправдання”, – пояснив він.

Голова правління банку також вибачився перед журналістами Кирилом Овсяним та Олександром Мазуром.

“Я щиро прошу вибачення у працівників видання «Схеми» Кирила Овсяного та Олександра Мазура! На разі у формі цього посту, але завжди готовий зробити це у будь-якій зручній їм формі. Моя поведінка глибоко образила весь без виключення журналістський цех, який проявив гідну найбільшої поваги солідарність у відстоюванні прав своїх колег. Я щиро прошу вибачення у всіх журналістів України”, – зазначив він.

Мецгер також додав, що це інцидент завдав шкоди іміджу банку та вибачився перед колегами.

Крім того, він нагадав, що написав заяву про відсторонення від здійснення повноважень Голови правління АТ “Укрексімбанк”. Відповідну заяву він передав Наглядовій раді банку і сьогодні, 6 жовтня, вона була задовільнена.