Про це він написав у Facebook.

Данилишин підкреслив, що наука стала заручницею глибокого пенсійного віку, адже середній вік всіх наукових співробітників Академії в 2019 році становив 53,9 років, серед них середній вік академіків НАН України – 77,1 рік.

“Як бачимо – одна “молодь”. Крім того НАН України стала заручницею свого майна і землі, які вже десятки років експлуатуються в своїх інтересах комерційними структурами і чиновниками. Не в інтересах як держави так і Академії…Потрібне оновлення. Прагну, щоб молоді вчені бачили перспективу в науці, а не тільки глибоких пенсіонерів, які живуть вчорашнім днем. Є і прогресивні вчені, за них треба боротися. Скажуть, що я займаюся дискримінацією людей за віковим принципом. Якраз дискримінують молодь, людей до 50″, – написав він.