Про це повідомив в ефірі телеканалу “Україна 24” секретар Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Олексій Данілов.
За його словами, Україна вже не зможе уникнути локдауну.
“Те, що локдаун буде – це 100%. Інша справа – коли”, – наголосив Данілов.
Голова РНБО уточнив, що серед термінів запровадження локдауну обговорюється грудень і 2 січня.
“Єдине питання – часу, коли він буде вводитися: або він буде вводитися в грудні, або він буде вводитися з 2 січня. Зараз якраз триває дискусія з фахівцями з цього приводу”, – розповів Данілов.
Він поінформував, що вчора у президента України Володимира Зеленського відбувалася “велика нарада” з цього питання: з’ясовували, “яким чином відбуватиметься” запровадження жорстких карантинних обмежень.
“Введення локдауну обговорюється вже не вперше. Локдаун, який ми вводили в попередній раз, дав свої результати: ми змогли підготуватися до тих процесів, які на нас чекали по COVID-19”, – розповів Данілов.
У РНБО заявили, що локдаун в Україні безумовно вводитимуть.
Це лише питання часу – чи в грудні, чи вже в січні.
📷: Україна 24 pic.twitter.com/2ZW2xpW9MK
— Букви (@Bykvu) December 1, 2020
- З 14 по 30 листопада в Україні діяв “карантин вихідного дня”. Міністерство охорони здоров’я не буде рекомендувати продовжувати термін “карантину вихідного дня”, оскільки він не показав результату, на який розраховували.
- Прем’єр Денис Шмигаль заявляв, що якщо в найближчі кілька тижнів “карантин вихідного дня” не покаже необхідні результати, уряд може ввести більш жорсткі карантинні обмеження, аж до повного локдауну.
- Місцева влада в деяких містах України відмовлялася вводити “карантин вихідного дня”.
- Президент України Володимир Зеленський заявляв, що “карантин вихідного дня” – це шанс уникнути повного локдауну в країні, але близько половини українців, згідно з опитуванням, не вважали цей захід ефективним.