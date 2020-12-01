Локдаун (жорсткий карантин) в Україні через ситуацію з епідемією коронавірусу COVID-19 у будь-якому разі буде запроваджений. Зараз вирішується питання, коли саме.

Про це повідомив в ефірі телеканалу “Україна 24” секретар Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Олексій Данілов.

За його словами, Україна вже не зможе уникнути локдауну.

“Те, що локдаун буде – це 100%. Інша справа – коли”, – наголосив Данілов.

Голова РНБО уточнив, що серед термінів запровадження локдауну обговорюється грудень і 2 січня.

“Єдине питання – часу, коли він буде вводитися: або він буде вводитися в грудні, або він буде вводитися з 2 січня. Зараз якраз триває дискусія з фахівцями з цього приводу”, – розповів Данілов.

Він поінформував, що вчора у президента України Володимира Зеленського відбувалася “велика нарада” з цього питання: з’ясовували, “яким чином відбуватиметься” запровадження жорстких карантинних обмежень.

“Введення локдауну обговорюється вже не вперше. Локдаун, який ми вводили в попередній раз, дав свої результати: ми змогли підготуватися до тих процесів, які на нас чекали по COVID-19”, – розповів Данілов.

У РНБО заявили, що локдаун в Україні безумовно вводитимуть. Це лише питання часу – чи в грудні, чи вже в січні. 📷: Україна 24 pic.twitter.com/2ZW2xpW9MK — Букви (@Bykvu) December 1, 2020