Відповідну заяву він зробив на екстреній прес-конференції в середу ввечері, 21 жовтня, інформує американський телеканал CNN.

Голова розвідки уточнив, що “ці дані можуть бути використані іноземними державами в спробі передати неправдиву інформацію зареєстрованим виборцям, яка, як вони сподіваються, викличе плутанину, посіє хаос і підірве довіру людей до американської демократії”.

Листи, зокрема, приходили в штатах Арізона, Аляска, Пенсильванія і Флорида.

“Ми вже побачили, що Іран розсилає підроблені електронні листи, спрямовані на залякування виборців, розпалювання громадських заворушень і нанесення шкоди президенту Трампу. Можливо, ви бачили деякі повідомлення про це за останні 24 години, або ви, можливо, навіть були одним із одержувачів цих листів “, – заявив Реткліфф.

Голова розвідки також звинуватив Іран в поширенні фейкового контенту, зокрема відеоролика, автори якого стверджують, що якісь люди “можуть надсилати підроблені бюлетені навіть з-за кордону”.

“Це відео і будь-які твердження про такі нібито сфальсифіковані бюлетені не відповідають дійсності. Ці дії є відчайдушними спробами зневірених супротивників. Навіть якщо противники будуть продовжувати спроби залякати або підірвати довіру (виборців, – ред.), будьте впевнені, що наші виборчі системи стійкі, і що ваші голоси захищені”, – повідомив Реткліфф.

Журналісти CNN отримали копію цього відео. У відеозаписі під пісню гурту Metallica “Enter Sandman” демонструється процес подачі нібито підробленого бюлетеня. На задньому плані зображено логотип Proud Boys.

Коментуючи спроби втручання у вибори Росії, голова розвідки заявив, що РФ отримала інформацію про виборців так само, як Кремль зробив це в 2016 році.

Як зазначає Bloomberg, хоча голова розвідки лише побіжно згадав Росію в своїй заяві, американське розвідувальне співтовариство ще в серпні повідомляло, що “РФ використовує низку заходів, щоб в першу чергу очорнити” колишнього віце-президента США Джо Байдена, опонента Трампа на виборах, а “пов’язані з Кремлем суб’єкти прагнуть просунути кандидатуру президента Трампа в соціальних мережах”.

Разом із Реткліффом на прес-конференції виступив директор ФБР Крістофер Рей, який також запевнив, що виборча система США добре захищена.

Як пояснив у коментарі CNN представник розвідки, екстрена прес-конференція була організована в зв’язку з тим, що вже зараз відбувається дострокове голосування на президентських виборах в США. За його словами, мільйони людей вже голосують, “тому для них важливо зберігати пильність”.

Поки неясно, чи була інформація про виборців отримана шляхом злому або іншим способом. Деяка інформація про виборців знаходиться у відкритому доступі.

Реакція політикуму

Офіційний представник Білого дому Джадд Дір виступив із заявою, в якій зазначив, що прес-конференція стала прикладом того, як Трамп “поставив Америку на перше місце”.

Тим часом демократи і група колишніх співробітників розвідки звинуватили Реткліффа, колишнього конгресмена-“республіканця”, який очолив нацрозвідку в травні цього року, у вибірковому розсекреченні розвідданих напередодні виборів, щоб допомогти кампанії Трампа.

Член Палати представників від Демократичної партії Тед Лью звинуватив Реткліффа в спробі “змінити тему”.

Перед прес-конференцією голів розвідки і ФБР виступили зі спільною заявою голова комітету з розвідки Сенату США, республіканець Марко Рубіо і його заступник, демократ Марк Уорнер. Заява стосувалася безпеки виборів.

“Наші противники за кордоном прагнуть посіяти хаос і підірвати віру виборців у наші демократичні інститути, включаючи виборчі системи та інфраструктуру, на які ми покладаємося… Вони можуть намагатися атакувати ці системи або просто залишати враження, що вони… маніпулювали цими системами, щоб підірвати їх авторитет і нашу довіру до них”, – сказано в заяві.

Політики закликали “кожного американця, в тому числі представників ЗМІ, з обережністю ставитися до поширення неперевірених, сенсаційних заяв, пов’язаних з голосами і голосування”.

