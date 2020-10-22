Директор Національної розвідки США Джон Реткліфф звинуватив Іран і Росію в спробах використати дані реєстрації виборців для того, щоб втрутитися в президентські вибори в Сполучених Штатах в 2020 році.

Відповідну заяву він зробив на екстреній прес-конференції в середу ввечері, 21 жовтня, інформує американський телеканал CNN.

“Ми отримали підтвердження, що Іран і окремо Росія отримали певну інформацію реєстрації виборців. Ці дані можуть бути використані іноземними гравцями для передачі дезінформації”, – зазначив Реткліфф, якого цитує агентство Bloomberg.

Голова розвідки уточнив, що “ці дані можуть бути використані іноземними державами в спробі передати неправдиву інформацію зареєстрованим виборцям, яка, як вони сподіваються, викличе плутанину, посіє хаос і підірве довіру людей до американської демократії”.

За словами Реткліффа, Іран вже відправляв фейкові електронні листи з погрозами виборцям, метою яких було нашкодити чинному американському лідеру Дональду Трампу. Такі листи приходили прихильникам “демократів” (в основному зареєстрованим членам Демократичної партії). Листи були сформульовані так, немов надходили від ультраправої неофашистської групи Proud Boys, що підтримує Трампа (з адреси [email protected]). Вони містили текст: “Голосуй за Трампа в день виборів, інакше ми прийдемо за тобою!”.

Листи, зокрема, приходили в штатах Арізона, Аляска, Пенсильванія і Флорида.

“Ми вже побачили, що Іран розсилає підроблені електронні листи, спрямовані на залякування виборців, розпалювання громадських заворушень і нанесення шкоди президенту Трампу. Можливо, ви бачили деякі повідомлення про це за останні 24 години, або ви, можливо, навіть були одним із одержувачів цих листів “, – заявив Реткліфф.

Голова розвідки також звинуватив Іран в поширенні фейкового контенту, зокрема відеоролика, автори якого стверджують, що якісь люди “можуть надсилати підроблені бюлетені навіть з-за кордону”.

“Це відео і будь-які твердження про такі нібито сфальсифіковані бюлетені не відповідають дійсності. Ці дії є відчайдушними спробами зневірених супротивників. Навіть якщо противники будуть продовжувати спроби залякати або підірвати довіру (виборців, – ред.), будьте впевнені, що наші виборчі системи стійкі, і що ваші голоси захищені”, – повідомив Реткліфф.

Журналісти CNN отримали копію цього відео. У відеозаписі під пісню гурту Metallica “Enter Sandman” демонструється процес подачі нібито підробленого бюлетеня. На задньому плані зображено логотип Proud Boys.

Коментуючи спроби втручання у вибори Росії, голова розвідки заявив, що РФ отримала інформацію про виборців так само, як Кремль зробив це в 2016 році.

“Хоча ми не бачили подібних дій з боку Росії (розсилки листів і відео, – ред.), ми знаємо, що вони отримали деяку інформацію про виборців, як у 2016 році”, – наголосив Реткліфф, якого цитує телеканал CNBC. “Іран і Росія зробили конкретні дії, щоб вплинути на громадську думку, пов’язану з нашими виборами”, – додав він.

Як зазначає Bloomberg, хоча голова розвідки лише побіжно згадав Росію в своїй заяві, американське розвідувальне співтовариство ще в серпні повідомляло, що “РФ використовує низку заходів, щоб в першу чергу очорнити” колишнього віце-президента США Джо Байдена, опонента Трампа на виборах, а “пов’язані з Кремлем суб’єкти прагнуть просунути кандидатуру президента Трампа в соціальних мережах”.

Разом із Реткліффом на прес-конференції виступив директор ФБР Крістофер Рей, який також запевнив, що виборча система США добре захищена.

“Ми не збираємося миритися з іноземним втручанням в наші вибори або будь-якою злочинною діяльністю, яка загрожує недоторканності вашого голосування або підриває довіру суспільства до результатів виборів. Ви повинні бути впевнені, що ваш голос має значення. Ранні, неперевірені твердження про зворотне слід розглядати зі скептицизмом”, – заявив Рей.

Як пояснив у коментарі CNN представник розвідки, екстрена прес-конференція була організована в зв’язку з тим, що вже зараз відбувається дострокове голосування на президентських виборах в США. За його словами, мільйони людей вже голосують, “тому для них важливо зберігати пильність”.

Поки неясно, чи була інформація про виборців отримана шляхом злому або іншим способом. Деяка інформація про виборців знаходиться у відкритому доступі.

Реакція політикуму

Офіційний представник Білого дому Джадд Дір виступив із заявою, в якій зазначив, що прес-конференція стала прикладом того, як Трамп “поставив Америку на перше місце”.

“Він дав вказівку ФБР, міністерству юстиції, а також оборонним і розвідувальним агентствам активно контролювати і припиняти будь-які спроби втручання у вибори в США, і завдяки великій роботі наших правоохоронних органів ми припинили спроби супротивників Америки підірвати наші вибори”, – йдеться в заяві Діра.

Тим часом демократи і група колишніх співробітників розвідки звинуватили Реткліффа, колишнього конгресмена-“республіканця”, який очолив нацрозвідку в травні цього року, у вибірковому розсекреченні розвідданих напередодні виборів, щоб допомогти кампанії Трампа.

Член Палати представників від Демократичної партії Тед Лью звинуватив Реткліффа в спробі “змінити тему”.

Перед прес-конференцією голів розвідки і ФБР виступили зі спільною заявою голова комітету з розвідки Сенату США, республіканець Марко Рубіо і його заступник, демократ Марк Уорнер. Заява стосувалася безпеки виборів.

“Наші противники за кордоном прагнуть посіяти хаос і підірвати віру виборців у наші демократичні інститути, включаючи виборчі системи та інфраструктуру, на які ми покладаємося… Вони можуть намагатися атакувати ці системи або просто залишати враження, що вони… маніпулювали цими системами, щоб підірвати їх авторитет і нашу довіру до них”, – сказано в заяві.

Політики закликали “кожного американця, в тому числі представників ЗМІ, з обережністю ставитися до поширення неперевірених, сенсаційних заяв, пов’язаних з голосами і голосування”.

🚨RUBIO & WARNER new statement on US election security:

“We urge every American – including members of the media – to be cautious about believing or spreading unverified, sensational claims related to votes and voting.”#Election2020 @WUSA9 @CBSNews pic.twitter.com/a7xXV50YdA — Mike Valerio (@MikevWUSA) October 21, 2020

Варто відзначити, що Іран спростовує спроби втручання у вибори. Так, посол Ірану в ООН Аліреза Мір’юсефі заявив, що ” світ бачить власні публічні відчайдушні спроби США піддати сумнівам результати своїх виборів на вищому рівні”.