За словами керівництва авіакомпанії Ryanair, пілота літака, що летів через Білорусь, з якого зняли і заарештували опозиційного журналіста Романа Протасевича, було попереджено про те, що в разі польоту в Литву спрацює бомба.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC з посиланням на Майкла О’Лірі, гендиректора Ryanair.

Майкл О’Лірі сказав, що пілот намагався порадитися з авіакомпанією, але офіційні особи білорусі дали неправдиві вибачення, що Ryanair не відповідає на телефонні дзвінки.

О’Лірі назвав інцидент “навмисним порушенням” міжнародних авіаційних правил.

Білорусь заперечує, що це була примусова посадка.

Журналіст Роман Протасевич і його подруга Софія Сапега були арештовані після того, як літак приземлився у Мінську. Обидвоє зараз перебувають під арештом.

23 травня рейс FR4978 Ryanair летів з Афін до Вільнюсу. В певний момент він різко змінив курс над Білоруссю, приблизно в 10 км від литовського кордону.

Інцидент викликав засудження з боку ЄС, Великої Британії, західних країн, а також деяких сусідів Білорусі. У відповідь країни заборонили державному перевізнику “Белавіа” заходити в їхні аеропорти і наказали авіакомпаніям уникати повітряного простору Білорусі.

У вівторок О’Лірі докладно розповів британському парламентському комітету про серію подій з цим рейсом.

За його словами, Мінська авіадиспетчерська служба повідомила пілоту, що вони отримали “реальну загрозу, що, якщо літак увійде в повітряний простір Литви або спробує приземлитися в аеропорту Вільнюса … бомба на борту вибухне”.

Пілот неодноразово просив зв’язатися з центром управління операціями Ryanair після того, як виникла загроза вибуху, але “Мінськ вибачився, що Ryanair в Польщі не відповідає на телефонні дзвінки”.

Коли пілот запитав, який рівень загрози, йому відповіли, що це була червона тривога, “яка не залишила йому альтернативи”.

Гендиректор Ryanair сказав, що після посадки літака на екіпаж чинили тиск, щоб вони підтвердили на відео, що вони добровільно зайшли в аеропорт Мінська, але пілоти відмовилися це зробити.

Коли літак знову злетів, виявилося, що пропали п’ять пасажирів – Протасевич, Сапега і три “невстановлених особи”. За словами Майкла О’Лірі, це були люди з органів безпеки як “представники КДБ”.

Три людини, серед яких був пасажир з Греції, сказали телеканалу “Білорусь”, що вони летіли в Білорусь.