Голова Самбірської районної державної адміністрації Львівської області Андрій Жепко під час всеукраїнського карантину полетів з сім’єю відпочивати до Єгипту.

Про це пише видання ZAXID.NET.

Так, 12 березня, в перший день карантину, який було введено щоб запобігти розповсюдженню коронавірусу, Жепко взяв відпустку і вночі 13 березня вилетів на десятиденний відпочинок на курорт Шарм-эль-Шейх у Єгипет.

За словами Жепка, поїздка до Єгипту була запланована ще у жовтні 2019 року, а відпустка “за згодою сторін без збереження зарплати” погоджена з керівництвом Львівської обласної державної адміністрації.

Зараз він відпочиває у п’ятизірковому готелі Rixos Sharm El Sheikh, який не перебуває на карантині. Проте, усім відпочивальникам щоденно вимірюють температуру та проводять інші профілактичні заходи. Водночас, готель у Шарм-эль-Шейху, де виявлено випадок коронавірусу, розташований за 20 км від місця, де перебуває голова РДА.

Жепко пояснив, що не скасував свою відпустку, оскільки “станом на 12 березня ніхто не очікував, що все може бути так серйозно, як це є зараз”.

Він додав, що те, коли він повернеться в Україну, залежить від туроператора. Кінцева дата відпустки 23 березня, однак він не виключає, що це може бути і швидше.

Після повернення голова Самбірської РДА має намір самоізолюватися на два тижні та здати усі необхідні тести на коронавірус.

29-річний Андрій Жепко був призначений головою Самбірської РДА 11 грудня 2019 року. Раніше він працював редактором “Самбірської газети”.