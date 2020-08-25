Про це він розповів в ефірі каналу “Україна 24”.

“Всі ці об’єкти (міст Патона, пам’ятник Щорсу, статуя Батьківщини-матері, – ред.) – знакові для Києва, до них часто апелюють противники декомунізації. Важливо, щоб було цивілізовано вирішено питання видалення цих радянських символів. На мосту Патона зараз проводиться реконструкція, і це найбільш слушний час, там всього дві розетки з радянськими гербами, якщо їхати з лівого берега, серпи та молоти легко демонтувати, а зірки не підпадають під декомунізацію. З огляду на те, що недавно помер Патон – може, логічно було б поставити портрети обох Патонів замість цих гербів, щоб люди пам’ятали про династію вчених?” – зазначив Дробович.

Він також розповів, що влада планує зробити з пам’ятником Щорсу і монументом “Батьківщина-мати”.

“Щорса активісти пропонують задрапірувати в чорний латекс, це переобозначення. Цей пам’ятник підпадає під закон про декомунізацію, але це художнє висловлювання, можливо, воно стане туристично привабливим. Але в будь-якому випадку треба поставити експлікацію, розповісти, хто такий Щорс, чому він там стояв. Так само треба зробити і з Батьківщиною-матір’ю. Якщо ми говоримо про демонтаж герба, ми не можемо собі дозволити ризикувати цілісністю статуї, яка є видатним твором, пам’ятником науки і техніки світового рівня”, – пояснив очільник УІНП.