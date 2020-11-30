В.о. генерального директора оборонного концерну "Укроборонпром" Ігор Фоменко заявив, що другий зразок найбільшого літака в світі "Мрія", який стоїть на заводі "Антонов", добудувати можна, але для цього його необхідно повністю перепроектувати.

Про це він розповів в інтерв’ю “РБК-Україна”.

На питання, яка подальша доля другого зразка найбільшого літака в світі, Фоменко відповів, що перепроектувати літак можна, тільки це навряд чи окупиться.

“Якщо говорити про “Мрію”, то її треба всю повністю перепроектувати, тому що там всі технологічні рішення 80-х років. Скільки це коштує грошей? Думаю, що дуже багато. Чи окупиться цей літак коли-небудь? Не впевнений”, – сказав глава “Укроборонпрому”.

За словами Фоменка, якщо таке завдання буде поставлене, то “Антонов” в стані буде його виконати, але, на його думку, “Мрія” вже скоріше музейний експонат.

“Але давайте згадаємо, що СРСР будував цей літак з однією метою – перевезення” Буранів”- і тоді гроші і терміни окупності не враховувалися. Тому, швидше за все, це вже музейний експонат. Він навіть не має цілісної форми, це напівфабрикат”, – додав він.