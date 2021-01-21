Головний виконавчий директор Volkswagen Group Герберт Дісс у середу завів акаунт у Twitter, і його перший твіт був легким тролінгом на адресу генерального директора Tesla Ілона Маска.

Про це пише видання The Verge.

Дісс зазначив, що перші електромобілі для масового ринку VW і Audi добре себе зарекомендували в Європі (і особливо в Німеччині) в рік свого дебюту, а це спричинило те, що Tesla втрачає частку ринку на континенті.

“Привіт, @Twitter! Я тут, щоб вплинути на @VWGroup, особливо з політичних питань. І, звичайно ж, щоб отримати частину свого ринку, @elonmusk. Врешті-решт, наші ID.3 і e-tron (електромобілі VW і Audi) першими завоювали ринки в Європі. Сподіваємося на продуктивну дискусію”, – написав Дісс.

Видання зазначає, що більшість керівників автомобільної галузі та інших великих брендів в обов’язковому порядку використовують Twitter, де вони пишуть про нові продукти або ініціативах своїх компаній.