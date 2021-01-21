Про це пише видання The Verge.
Дісс зазначив, що перші електромобілі для масового ринку VW і Audi добре себе зарекомендували в Європі (і особливо в Німеччині) в рік свого дебюту, а це спричинило те, що Tesla втрачає частку ринку на континенті.
“Привіт, @Twitter! Я тут, щоб вплинути на @VWGroup, особливо з політичних питань. І, звичайно ж, щоб отримати частину свого ринку, @elonmusk. Врешті-решт, наші ID.3 і e-tron (електромобілі VW і Audi) першими завоювали ринки в Європі. Сподіваємося на продуктивну дискусію”, – написав Дісс.
Видання зазначає, що більшість керівників автомобільної галузі та інших великих брендів в обов’язковому порядку використовують Twitter, де вони пишуть про нові продукти або ініціативах своїх компаній.
- Автовиробник Porsche у 2020 році продав понад 20 000 електромобілів Taycan. Це був перший рік випуску цієї моделі. За підсумками року Taycan став одним з найпродаваніших моделей Porsche.