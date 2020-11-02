Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус що пішов на карантин після того, як дізнався, що контактував з хворим на COVID-19.

Про це він повідомив в Twitter.

“З’ясувалося, що я контактував з людиною, тест якої дав позитивний результат на COVID-19. Я відчуваю себе добре, у мене немає симптомів, але я буду на самоізоляції в найближчі кілька днів відповідно до протоколів ВООЗ і буду працювати з дому”, – написав він.

Також він попросив всіх дотримуватися рекомендацій ВООЗ, щоб розірвати ланцюжок передачі COVID-19, придушити вірус і захистити систему охорони здоров’я.