Про це він повідомив в Twitter.
“З’ясувалося, що я контактував з людиною, тест якої дав позитивний результат на COVID-19. Я відчуваю себе добре, у мене немає симптомів, але я буду на самоізоляції в найближчі кілька днів відповідно до протоколів ВООЗ і буду працювати з дому”, – написав він.
Також він попросив всіх дотримуватися рекомендацій ВООЗ, щоб розірвати ланцюжок передачі COVID-19, придушити вірус і захистити систему охорони здоров’я.
- Раніше повідомлялося, що міністр охорони здоров’я Німеччини Єнс Спан заразився коронавірусом COVID-19.