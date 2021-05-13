Про це він повідомив у своєму Twitter.

Очільник ВООЗ щепився в Університетській клініці Женеви (Швейцарія).

“Сьогодні настала моя черга зробити щеплення проти COVID-19 в Університетській клініці Женеви. Вакцини рятують життя. Дуже важливо доставити їх у всі частини світу якомога швидше. Якщо ви, як і я, живете в країні, де доступні вакцини, будь-ласка, зробіть щеплення, коли настане ваша черга”, – зазначив Гебреїсус.

Він також нагадав про необхідність рівноправного доступу країн до COVID-вакцин.

“Щоб зробити вакцини доступними для всіх, хто їх потребує, уряди, виробники та інші зацікавлені сторони повинні взяти на себе зобов’язання розподіляти та виробляти більше доз вакцин проти COVID19 для захисту всіх”, – наголосив очільник ВООЗ.

Якою саме вакциною щепився Гебреїсус, не уточнюється.