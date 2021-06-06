Вчора президент Володимир Зеленський зустрівся із українськими журналістами. Усі разом спілкувалися та відпочивали на природі і смажили шашлик.

Про це Володимир Зеленський повідомив у Twitter.

“Гострі, нетерплячі, дотепні, оперативні, професійні, з посиленим відчуттям справедливості – такі українські журналісти. Та передусім це люди, які мріють і прагнуть змін. І головна мрія, яка об’єднує і журналістів, і президента, – зробити Україну кращою”, – написав Зеленський.

Серед присутніх журналістів були Дмитро Гордон разом із дружиною Олесею Бацман; ведучій “Свободи слова” Савік Шустер.

Також на шашлики приїхала журналістка і телеведуча Наталя Влащенко, ведучій політичного “Ток-шоу №1” Василь Голованов.

Головна редакторка онлайн-видання “Українська правда” Севгіль Мусаєва.

Раніше Міністерство цифрової трансформації розробило освітній серіал “Цифрова журналістика”, що допоможе журналістам опанувати нові цифрові інструменти. Освітній серіал доступний у безкоштовному доступі на порталі “Дія.Цифрова освіта”. Севгіль Мусаєва – є лекторкою у цьому серіалі.

Президент зазначив, що розмова з журналістами відбувалася “без табу”: відповідав чесно на гострі запитання.

Фото: Володимир Зеленський/ Twitter, Instagram