Про це Володимир Зеленський повідомив у Twitter.
“Гострі, нетерплячі, дотепні, оперативні, професійні, з посиленим відчуттям справедливості – такі українські журналісти. Та передусім це люди, які мріють і прагнуть змін. І головна мрія, яка об’єднує і журналістів, і президента, – зробити Україну кращою”, – написав Зеленський.
Серед присутніх журналістів були Дмитро Гордон разом із дружиною Олесею Бацман; ведучій “Свободи слова” Савік Шустер.
Також на шашлики приїхала журналістка і телеведуча Наталя Влащенко, ведучій політичного “Ток-шоу №1” Василь Голованов.
Головна редакторка онлайн-видання “Українська правда” Севгіль Мусаєва.
Раніше Міністерство цифрової трансформації розробило освітній серіал “Цифрова журналістика”, що допоможе журналістам опанувати нові цифрові інструменти. Освітній серіал доступний у безкоштовному доступі на порталі “Дія.Цифрова освіта”. Севгіль Мусаєва – є лекторкою у цьому серіалі.
Президент зазначив, що розмова з журналістами відбувалася “без табу”: відповідав чесно на гострі запитання.
Фото: Володимир Зеленський/ Twitter, Instagram
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