Про це повідомила пресслужба НАБУ.

“4 лютого 2020 року за матеріалами Національного бюро САП повідомила про підозру голові Чернівецької обласної ради у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.368 Кримінального кодексу України (“Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою”)”, – йдеться в повідомленні.

Крім того, детективи НАБУ також повідомили про підозру приватному підприємцю у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 369 КК України (“Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі”).

За даними слідства, Мунтян у липні 2019 року висловив прохання одному з підприємців Чернівецької області надати йому 400 тис. дол. США неправомірної вигоди за сприяння у передачі в оренду оздоровчого комплексу. Слідство задокументувало, що впродовж серпня-жовтня 2019 року голова Чернівецької облради одержав від підприємця частину коштів у розмірі 180 тис. дол. США.