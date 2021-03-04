Верховна Рада України підтримала за основу законопроєкт, згідно з яким голови місцевих державних адміністрацій наступного року стануть держслужбовцями.

Про це повідомляють #Букви.

За проєкт закону № 4298 проголосували 229 нардепів: 201 від “Слуги народу”, 10 від групи “За майбутнє”, 2 від групи “Довіра”, 12 від “Голосу”, 4 позафракційних.

Законопроєкт стосується сфери децентралізації.

Як зазначив один із ініціаторів документа – нардеп від “Слуги народу” Віталій Безгін, це один із законопроєктів, “який має поступово розпочати процес перетворення таких рудиментів нашого устрою, як районні державні адміністрації, обласні держадміністрації, на органи префектурного типу”.

Законопроєктом пропонується створити правові передумови для функціонування місцевих державних адміністрацій префектурного типу.

Закон України “Про місцеві державні адміністрації” запропоновано викласти в новій редакції, закріпивши наступні положення:

1. Діяльність місцевих державних адміністрацій має базуватись на принципах: верховенства права, законності, прозорості, єдності державної політики, безперервності і наступності, субсидіарності, децентралізації та деконцентрації, підконтрольності, ефективності, сталого розвитку.

2. Повноваження і завдання місцевих держадміністрацій розподілені за трьома ключовими напрямями:

• координація територіальних органів (підрозділів) центральних органів виконавчої влади;

• забезпечення законності в діяльності органів та посадових осіб місцевого самоврядування;

• виконання окремих повноважень органів місцевого самоврядування (до внесення відповідних змін в Конституцію України).

3. Голови місцевих державних адміністрацій з 1 січня 2022 року стають державними службовцями, на яких поширюються всі заборони, обмеження, а також права і обов’язки, передбачені законом України “Про державну службу”.

Як відомо, голови держадміністрацій і їхні заступники перестали вважатися держслужбовцями після ухвалення у листопаді 2017 року закону “Про внесення змін до деяких законів України щодо окремих питань проходження державної служби”. Так, голови місцевих держадміністрацій були вилучені з переліку посад державної служби категорії “А” (вищий корпус державної служби), а з категорії “Б” вилучені їхні заступники.

4. Запроваджується принцип ротації, який передбачає, що повноваження голів районних держадміністрацій припиняються після закінчення трирічного строку їх діяльності в межах одного району (з можливістю подальшого переведення (ротації) в іншу адміністративно-територіальну одиницю України).

5. Формується кадровий резерв голів місцевих державних адміністрацій.

6. Створюється багаторівнева система із забезпечення законності в діяльності органів та посадових осіб місцевого самоврядування. Вона передбачає, що:

• акти сільських, селищних, міських рад територіальних громад, а також сільських, селищних, міських голів є предметом аналізу щодо їх відповідності Конституції України та законам України районними державними адміністраціями;

• акти районних рад є предметом аналізу щодо їх відповідності Конституції України та законам України обласними державними адміністраціями;

• акти обласних рад є предметом аналізу щодо їх відповідності Конституції та законам України центральним органом виконавчої влади.

Варто зазначити, що вказаний законопроєкт ряд нардепів критикували. Зокрема депутат від “Європейської Солідарності” Руслан Князевич.

За його словами, цей документ переписує закон про держслужбу, і вносить фундаментальні зміни в закон про місцеве самоврядування. “Як мінімум два десятки його положень грубо суперечать Конституції України”, – наголосив Князевич.

У висновку Головного науково-експертного управління ВР також зазначено, що частина приписів законопроєкту “викликає істотні сумніви щодо їх відповідності Конституції України”. Крім того, документ “потребує істотної переробки структури та уніфікації його приписів з метою усунення дублювання однакових положень”.