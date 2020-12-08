Детективи НАБУ викрили колишнього посадовця "Миколаївобленерго", який пропонував главі Фонду державного майна Дмитрові Сенниченку $100 тисяч хабаря за працевлаштування на посаду керівника цього ж обленерго.

Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

У відомстві наголошують, що це вже третя зафіксована спроба підкупу глави Фонду.

За даними слідства, затриманий планував передати хабаря Сенниченку двома частинами — $50 тисяч до призначення, а решту — вже після. Переконуючи главу прийняти пропозицію, затриманий пообіцяв після призначення щомісяця давати по $200 тисяч хабаря як частину “тіньового прибутку” на посаді.

Детективи викрили експосадовця під час надання першої частини, зараз вирішується питання про повідомлення йому про підозру. Розслідування триває з вересня за заявою Сенниченка.

Фото: НАБУ