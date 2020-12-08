Про це повідомляє пресслужба НАБУ.
У відомстві наголошують, що це вже третя зафіксована спроба підкупу глави Фонду.
За даними слідства, затриманий планував передати хабаря Сенниченку двома частинами — $50 тисяч до призначення, а решту — вже після. Переконуючи главу прийняти пропозицію, затриманий пообіцяв після призначення щомісяця давати по $200 тисяч хабаря як частину “тіньового прибутку” на посаді.
Детективи викрили експосадовця під час надання першої частини, зараз вирішується питання про повідомлення йому про підозру. Розслідування триває з вересня за заявою Сенниченка.
Фото: НАБУ
- У січні стало відомо, що голові Фонду державного майна України Дмитру Сенниченку пропонували 5 млн доларів неправомірної вигоди в обмін на призначення “потрібної” людини директором Одеського припортового заводу (ОПЗ).
- Згодом голова Фонду державного майна України Дмитро Сенниченко порадив не пропонувати йому хабарі, а краще спрямовувати грошові кошти на благодійність.