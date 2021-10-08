Усі фракції Парламенту підписали листа до комітету Верховної Ради з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи парламенту з вимогою відсторонити керівницю комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галину Третьякову від участі в пленарних засіданнях на п'ять днів через висловлювання про смерть виключеного з фракції “Слуги народу“ народного депутата Антона Полякова.

Про це заявив голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія.

Сьогодні під час пленарного засідання Парламенту один із лідерів парламентської фракції “За майбутнє” Ігор Палиця заявив, що депутатка від фракції “Слуги народу” Галина Третьякова, коментуючи смерть свого колеги Антона Полякова, сказала, що стало “одним ворогом менше“.

Коментуючи це, Третьякова заявила про свободу слова, після чого їй почали скандувати: “Ганьба!”.

На брифінгу в кулуарах Ради Арахамія висловив позицію фракції щодо висловлювань колеги.

“Пані Третьякова дозволила собі необережні висловлювання, я вибачився перед всіма своїми колегами та перед виборцями за такі висловлювання. Пані Третьякова покинула залу і ми сьогодні підписали від всіх фракцій листа на Регламентний комітет, щоб вони це розглянули та відсторонили її на п’ять днів від пленарних засідань”, – сказав він.

Співголова групи “За майбутнє” Тарас Батенко додав, що голови всіх фракцій і груп українського Парламенту, крім “Слуги народу”, зібрали підписи і звернулися до голови ВР і керівника регламентного комітету із закликом відкликати Третьякову з посади голови комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів.

“Ми шоковані такою поведінкою нашої колеги пані Третьякової. Я вважаю, вона не достойна взагалі бути народним депутатом України”, – наголосив він.

Таку ініціативу підтримала й фракція “Європейської Солідарності”.

“Якась повна моральна деградація. Голова комітету соціальної політики…Галина Третьякова написала в партійному чаті слуг слова радості щодо смерті колеги…., мовляв, “одним ворогом менше”. А потім ще сказала…, що це свобода слова. Та сама Третьякова, яка вчора клеймила Разумкова, що давав слово опозиції й не вимикав мікрофон, коли критикують Зеленського. Це просто шок. Хочеться вибачитися перед родиною і близькими Антона Полякова, що таке взагалі можливе. Що таке відбувається в парламенті. Що тут зграя…. Керівники парламентських фракцій подають спільну заяву до регламентного комітету з вимогою відсторонити Третьякову від 5 сесійних засідань і відправити її у відставку з посади голови комітету соцполітики”, – зазначила депутатка Ірина Геращенко.

Народна обраниця Вікторія Сюмар також прокоментувала слова Третьякової.

“Обличчя” соціальної політики України – Галина Третьякова спочатку написала в партійний чат “На одного ворога менше” про смерть Антона Полякова. А потім виступила й заявила, що їй гарантована “свобода слова”… Від владного вєлічія і безкарності “Слуги” показують небачений рівень морального падіння… 33 роки хлопцю, в якого лишилися дві маленькі доньки і радість Третьякової, яка тішиться “партійній чистці” в стилі більшовиків-розстрільників… Я просто не маю слів. І не маю сумнівів, що “Слуги” ніяк її не покарають. І це безмежно огидно. Безмежно”, – заявила вона.

Крім того, депутат Дмитро Лубінець зазначив, що Третьякова не цінує людське життя, тому не може займатися питаннями захисту прав осіб з інвалідністю, дітей, ветеранів.

“Цинічність і бездушність людини, яка займається питаннями соціальної політики вражає! Тому ми, депутатська група “партія “За майбутнє” вимагаємо звільнення пані Третьякової із посади Голови Комітету! Людина, яка не цінує людське життя, не може займатися питаннями захисту прав осіб з інвалідністю, дітей, ветеранів“, – зазначив депутат Дмитро Лубінець.

Нагадаємо, 24 червня 2020 року Галина Третьякова заявила, що в сім’ях, які потребують матеріальної допомоги, народжуються діти “дуже низької якості”.

“Коли демографічно надаємо такі кошти, які використовуються родиною, і народження дитини відбувається не для того, щоб надати йому рівні права, освіту, а для того, щоб отримати матеріальну допомогу, то ми отримаємо, скажу жорстко, дітей дуже низької якості”, – висловилася Третьякова.

На її думку, це призводить до того, що в майбутньому такі діти “також сідають на публічні кошти”.

"Слуга народу" Третьякова, яка заявила, що у безробітних народжуються діти "низької якості" ще розповіло про про стерилізацію людей, які хочуть отримувати соціальну допомогу та "кастрацію" жінок без вищої освіти pic.twitter.com/Vh1iwIVwAF — Букви (@Bykvu) June 24, 2020

Як відомо, сьогодні вранці, 8 жовтня, Антона Полякова знайшли мертвим у Дніпровському районі столиці.

Правоохоронці розповіли, що уночі під час патрулювання на проспекті Соборності у Києві патрульні зупинили автомобіль Hyundai Sonata за порушення правил дорожнього руху. Під час спілкування з водієм помітили на задньому сидінні чоловіка, який був у непритомному стані. Всі цінні речі, документи та грошові кошти залишились при ньому.

За словами водія, він взяв пасажира за кілька хвилин до того біля зупинки громадського транспорту, після цього його почало нудити в машині.

Інспектори дістали пасажира з автомобіля та поклали в стабільне бокове положення. У нього були відсутні пульс та дихання. Патрульні негайно розпочали серцево-легеневу реанімацію до приїзду швидкої. Приїхавши на місце інциденту, лікарі швидкої продовжили проводити реанімаційні дії, однак це виявилося марними, чоловік до тями так і не прийшов.

Надалі на місце прибула слідчо-оперативна група Дніпровського району для подальшого розбору та кваліфікації події.

Нагадаємо, листопаді 2019 року Антона Полякова виключили з фракції “Слуги народу” через неголосування за ті законопроєкти, за якими є спільне рішення фракції. У кінці жовтня того ж року Поляков заявляв, що інший нардеп нібито “замовив його кримінальному авторитету”. Він також пов’язував своє виключення з тим, що висловлював відкрито свою думку, а також розповідав про “внутрішню кухню” і “розборки” у фракції.

У вересні минулого року біля кафе “Джав” у Шевченківському районі Києва невідомі напали й побили народного депутата України Антона Полякова. Через декілька годин правоохоронці затримали ймовірного нападника.