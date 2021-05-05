Про це йдеться в комюніке міністрів, опублікованому за підсумками переговорів в середу, 5 травня.
“Ми глибоко стурбовані тим, що надалі спостерігається негативна картина безвідповідальної та дестабілізаційної поведінки. Це й значне нарощування російських військових збройних сил на кордонах України та в незаконно анексованому Криму, спрямована на зловмисну підривну діяльність проти демократичних систем інших країн, і шкідлива кіберактивність, і використання дезінформації”, — йдеться в заяві міністрів.
Міністри також нагадали про свою заяву від 12 квітня і повторно закликали Росію до деескалації ситуації на кордонах України та в незаконно анексованому Криму. Вони шкодують, що Росія не виконала свої міжнародні зобов’язання і не дала роз’яснення щодо посилення військ поблизу кордону.
Посли також висловили занепокоєння діями Росії щодо блокування Керченської протоки, і підтримали стриману реакцію Україна на це.
Крім цього, вони привітали створення міжнародної Кримської платформи.
“Ми підтверджуємо свою підтримку незалежності, суверенітету та територіальній цілісність України в її міжнародно визнаних кордонах, включно з її територіальними водами”, — наголосили очільники МЗС країн “Великої сімки”.
Нагадаємо, 1 квітня Головне управління розвідки Міністерства оборони України поінформувало, що Російська Федерація готова до широкомасштабних провокацій на Донбасі, в тому числі до просування своїх військ углиб території України. Перед цим начальник Генерального штабу, головнокомандувач Збройними силами України Руслан Хомчак повідомив, що Росія нарощує війська поблизу державного кордону України (зокрема і під виглядом підготовки до навчань “Захід-2021”, котрі проводитимуться спільно з Білоруссю у вересні).
У п’ятницю, 2 квітня, президент США Джо Байден та президент України Володимир Зеленський провели першу телефонну розмову. Байден підтвердив непохитну підтримку США суверенітету та територіальної цілісності України в умовах безперервної агресії Росії на Донбасі та в Криму.
- Тим часом Росія продовжувала стягувати до тимчасово анексованого Криму та кордону з Україною більше військової техніки. Про це свідчать нові супутникові знімки.
- 22 квітня міністр оборони Росії Сергій Шойгу оголосив про завершення “раптової перевірки” військ, під приводом якої РФ стягнула військові сили до кордонів України та в окупований Крим.
- Очільник Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко заявив, що Росія почала відводити частину військ з території тимчасово окупованого Криму, але не від східного кордону України.