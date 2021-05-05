Міністри закордонних справ G7 (Великої Британії, Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії і США) за підсумками саміту в Лондоні закликали Росії до деескалації на кордонах України та в окупованому Криму.

Про це йдеться в комюніке міністрів, опублікованому за підсумками переговорів в середу, 5 травня.

“Ми глибоко стурбовані тим, що надалі спостерігається негативна картина безвідповідальної та дестабілізаційної поведінки. Це й значне нарощування російських військових збройних сил на кордонах України та в незаконно анексованому Криму, спрямована на зловмисну підривну ​​діяльність проти демократичних систем інших країн, і шкідлива кіберактивність, і використання дезінформації”, — йдеться в заяві міністрів.

Міністри також нагадали про свою заяву від 12 квітня і повторно закликали Росію до деескалації ситуації на кордонах України та в незаконно анексованому Криму. Вони шкодують, що Росія не виконала свої міжнародні зобов’язання і не дала роз’яснення щодо посилення військ поблизу кордону.

Посли також висловили занепокоєння діями Росії щодо блокування Керченської протоки, і підтримали стриману реакцію Україна на це.

Крім цього, вони привітали створення міжнародної Кримської платформи.

“Ми підтверджуємо свою підтримку незалежності, суверенітету та територіальній цілісність України в її міжнародно визнаних кордонах, включно з її територіальними водами”, — наголосили очільники МЗС країн “Великої сімки”.

Нагадаємо, 1 квітня Головне управління розвідки Міністерства оборони України поінформувало, що Російська Федерація готова до широкомасштабних провокацій на Донбасі, в тому числі до просування своїх військ углиб території України. Перед цим начальник Генерального штабу, головнокомандувач Збройними силами України Руслан Хомчак повідомив, що Росія нарощує війська поблизу державного кордону України (зокрема і під виглядом підготовки до навчань “Захід-2021”, котрі проводитимуться спільно з Білоруссю у вересні).

У п’ятницю, 2 квітня, президент США Джо Байден та президент України Володимир Зеленський провели першу телефонну розмову. Байден підтвердив непохитну підтримку США суверенітету та територіальної цілісності України в умовах безперервної агресії Росії на Донбасі та в Криму.