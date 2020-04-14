Пік захворюваності на коронавірусну інфекцію COVID-19 у Києві може відбутися найближчим часом, зокрема після Великодніх свят.

Про це повідомила головний лікар Олександрівської лікарні Людмила Антоненко у Facebook.

“Протягом останнього тижня спостерігається тенденція збільшення кількості госпіталізованих хворих в інфекційні відділення від 10 до 17 на добу. Всі середнього та тяжкого ступеня тяжкості», – розповіла вона.

За словами Антоненко, пік захворюваності може відбутися після Великодніх свят.

“Не виключаємо, що найближчим часом ми можемо мати пік захворювання, особливо після Великодніх свят, з огляду на велику кількість інфікованих священиків і, ймовірно, прихожан”, – пояснила вона.

Лікар додала, що станом на 13 квітня в Олександрівській лікарні перебувало 49 пацієнтів з коронавірусом, ще 19 – з підозрою накоронавірусну інфекцію.

Також зафіксовані дві смерті від COVID-19 – чоловіки 48 і 74 років.

“Обидва надійшли в украй важкому стані, з двосторонньою полісегментарною тотальною пневмонією, відразу були доставлені у відділення реанімації та підключені до ШВЛ. Пацієнт 48 років був підключений до апарату ЕКМО. Лікарі намагалися повернути його до життя більше двох тижнів. За пацієнта 74 років ми боролися протягом тижня. Він мав серйозні супутні захворювання серцево-судинної системи”, – резюмувала Антоненко.

Раніше повідомлялося, що в Україні пік захворюваності на коронавірус очікується 17 квітня, а з карантину країна може почати виходити з 24 квітня.

В Україні зафіксовано 3372 випадки коронавірусної хвороби COVID-19. За добу було підтверджено 270 нових випадків.