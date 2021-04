Про це повідомляє ВВС.

Раніше представники Республіканської партії, у якої більшість в штаті, прийняли новий закон, що обмежує процес голосування в штаті. Його поспішно підписав губернатор штату Брайан Кемп.

У липні в Атланті повинен був відбутися “Матч всіх зірок”, але представники бейсболу та баскетболу вже сказали, що хотіли б перенести матчі своїх команд в інший штат.

Професійна бейсбольна ліга США заявила, що відмовиться від участі в “Матчі всіх зірок” 2021 року і драфті з Джорджії в знак протесту проти закону про голосування.

Комісар з бейсболу Роберт Манфред-молодший висловився, що Вища ліга бейсболу “принципово підтримує право голосу для всіх американців і виступає проти обмежень до урн для голосування”.

Де відбудеться “Матч всіх зірок” якщо не в Атланті – поки невідомо.

Після оголошення ліги губернатор звинуватив її керівництво в тому, що вони поступилися “страху, політичному опортунізму і ліберальній брехні”.

“Ми продовжимо виступати за безпечні, доступні й справедливі вибори”, – написав він у Twitter.

Гра повинна була відбутися 13 липня в Truist Park в окрузі Кобб, недалеко від Атланти.

У заяві однієї з команд Вищої бейсбольної ліги Джорджії (MLB), сказано, що вони “глибоко розчаровані” рішенням.

“Жертвами цього рішення стали команди, гравці й вболівальники в Джорджії”, – йдеться в заяві.

“Матч всіх зірок” – щорічний захід, який проводиться на різних стадіонах по всій країні й, за оцінками, приносить від 37 до 190 мільйонів доларів для місцевих бюджетів. Ще в березні місця в готелях Атланти були заброньовані вболівальниками, які планували приїхати на ігри.

Мер Атланти, демократка Кейша Ленс Боттомс, підтримала рішення MLB і сказала, що, на її думку, це “перше з багатьох доміно, яке впаде” після прийняття нового закону.

Just as elections have consequences, so do the actions of those who are elected. Unfortunately, the removal of the @MLB All Star game from GA is likely the 1st of many dominoes to fall, until the unnecessary barriers put in place to restrict access to the ballot box are removed.

— Keisha Lance Bottoms (@KeishaBottoms) April 2, 2021