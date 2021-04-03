Про це повідомляє ВВС.

Раніше представники Республіканської партії, у якої більшість в штаті, прийняли новий закон, що обмежує процес голосування в штаті. Його поспішно підписав губернатор штату Брайан Кемп.

У липні в Атланті повинен був відбутися “Матч всіх зірок”, але представники бейсболу та баскетболу вже сказали, що хотіли б перенести матчі своїх команд в інший штат.

Професійна бейсбольна ліга США заявила, що відмовиться від участі в “Матчі всіх зірок” 2021 року і драфті з Джорджії в знак протесту проти закону про голосування.

Комісар з бейсболу Роберт Манфред-молодший висловився, що Вища ліга бейсболу “принципово підтримує право голосу для всіх американців і виступає проти обмежень до урн для голосування”.

Де відбудеться “Матч всіх зірок” якщо не в Атланті – поки невідомо.

Після оголошення ліги губернатор звинуватив її керівництво в тому, що вони поступилися “страху, політичному опортунізму і ліберальній брехні”.

“Ми продовжимо виступати за безпечні, доступні й справедливі вибори”, – написав він у Twitter.

Гра повинна була відбутися 13 липня в Truist Park в окрузі Кобб, недалеко від Атланти.

У заяві однієї з команд Вищої бейсбольної ліги Джорджії (MLB), сказано, що вони “глибоко розчаровані” рішенням.

“Жертвами цього рішення стали команди, гравці й вболівальники в Джорджії”, – йдеться в заяві.

“Матч всіх зірок” – щорічний захід, який проводиться на різних стадіонах по всій країні й, за оцінками, приносить від 37 до 190 мільйонів доларів для місцевих бюджетів. Ще в березні місця в готелях Атланти були заброньовані вболівальниками, які планували приїхати на ігри.

Мер Атланти, демократка Кейша Ленс Боттомс, підтримала рішення MLB і сказала, що, на її думку, це “перше з багатьох доміно, яке впаде” після прийняття нового закону.

Раніше президент Байден сказав ESPN, що він підтримає MLB, аби перенести проведення ігор зі штату Джорджія.

Байден різко розкритикував новий закон і заявив, що підтримає перенесення гри, як форму протесту.

Довідка. Матч всіх зірок НБА 2021 (2021 NBA All-Star Game) – баскетбольна гра, яка пройде в місті Атланта на арені клубу “Атланта Хокс” “Стейт Фарм-арена”.

  • Республіканська партія, яка має більшість в штаті Джорджія, провела голосування за ускладнення правил голосування. Нововведення порівняли з “законами Джима Кроу”, які передбачають расове гноблення в США в період 1890 – 1964 років. Проти змін у законодавстві виступають представники Демократичної партії, президент і віцепрезидентка США, а також безліч правозахисних організацій.