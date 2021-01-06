Про це пише The Hill.

“Я вітаю вивчення стратегії країни. Я рекомендую це, виходячи із загрози. Загроза змінюється настільки швидко, що навіть з урахуванням часу, що пройшов з моменту [підготовки] останньої ядерної доктрини, виправданим було б ще раз поглянути на це, щоб гарантувати підтримку нашої стратегії та наявність достатнього потенціалу для її реалізації”, – заявив Річард.

Також він розкритикував тих, хто рекомендує адміністрації Джо Байдена відмовитися від розробки міжконтинентальної балістичної ракети нового покоління. Він вважає, що продовжити терміни служби МБР Minuteman III, що стоїть на бойовому чергуванні в США з 1970 року, більше не є можливим.

“Відверто кажучи, я не розумію, як деякі в науково-дослідних організаціях, що не торкаються руками до ракети, які бачать її компоненти, кабелі… Ця штука [МБР Minuteman III] настільки стара. В деяких випадках креслень вже не існує. Або, якщо вони є, то відстають на шість поколінь від промислових стандартів”, – сказав він.

Раніше адміністрація Трампа провела огляд ядерної стратегії, що вийшов у 2018 році, а також окремі огляди з таких питань, як протиракетна оборона і космос.

Повідомляється, що адміністрація Байдена проведе власний огляд, а поки розглядає скорочення програм ядерної модернізації.

Одна з програм, яка вже давно є мішенню прихильників контролю над озброєннями та деяких демократів, – це наземна стратегічна стримувальна система (GBSD), міжконтинентальні балістичні ракети наступного покоління, які повинні замінити зістарені ракети Minuteman III. Контракт на створення ракет був укладений лише торік.

Критики програми вважають, що було б рентабельніше подовжити термін служби Minuteman III. Деякі хочуть повністю виключити наземний компонент тріади через те, що вони бачать в ній високий ризик випадкової ядерної війни.