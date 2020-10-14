Головний дипломат Європейського союзу Жозеп Боррель повідомив, що йде на самоізоляцію через контакт з людиною, хворою на коронавірус COVID-19.

Про це Боррель написав в Twitter.

Разом з Боррелем, на самоізоляцію пішов ще один дипломат – Янез Ленарчич. Вони контактували з однією й тією ж людиною в Ефіопії.

“Я отримав негативний результат тесту після повернення (з Ефіопії, – ред.) в неділю. Згідно з правилами, я йду на самоізоляцію і почекаю поки буде зроблено другий тест”, – написав Боррель.

Єврокомісар Янез Ленарчич написав:

“Згідно з протоколом з охорони здоров’я, я самоізолююся і буду працювати з дому в очікуванні другого тесту. У мене немає ніяких симптомів і я почуваюся добре”, – написав він.