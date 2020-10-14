Про це Боррель написав в Twitter.
Разом з Боррелем, на самоізоляцію пішов ще один дипломат – Янез Ленарчич. Вони контактували з однією й тією ж людиною в Ефіопії.
“Я отримав негативний результат тесту після повернення (з Ефіопії, – ред.) в неділю. Згідно з правилами, я йду на самоізоляцію і почекаю поки буде зроблено другий тест”, – написав Боррель.
Єврокомісар Янез Ленарчич написав:
“Згідно з протоколом з охорони здоров’я, я самоізолююся і буду працювати з дому в очікуванні другого тесту. У мене немає ніяких симптомів і я почуваюся добре”, – написав він.
- Раніше, 8 жовтня, глава Європейського парламенту Давид Сассолі пішов на карантин з огляду на підтверджений коронавірус у його підлеглого. Характерних симптомів інфікування у політика немає, проте самоізоляція є вимушеним заходом.
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