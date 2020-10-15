Про це він сказав в ефірі американського телеканалу CNN.
Фаучі зробив незалежні висновки щодо стану здоров’я Трампа за запитом Білого дому. Для цього була проведена повторна перевірка всіх результатів тестів Трампа на коронавірус, в тому числі ПЛР-тестів.
“Вони підтвердили, що всі наявні дані свідчать про те, що президент більше не заразний”, – заявили в Національному інституті алергії та інфекційних захворювань США.
Звіт опублікували ввечері 13 жовтня.
До цього лише лікар Трампа говорив про те, що президент США повністю видужав і більше не становить небезпеки для оточуючих.
- Нагадаємо, 2 жовтня стало відомо, що у президента США Дональда Трампа та його дружини Меланії діагностували COVID-19. При цьому суперник Трампа на президентських виборах, колишній віце-президент США Джо Байден і його дружина Джилл отримали негативні результати тестів на коронавірус COVID-19.
- Згодом стало відомо, що Дональд Трамп доставлений до Національного військово-медичного центру.
- 6 жовтня повідомлялося, що Дональда Трампа вже виписали з медичного центру, де йому надавали необхідне лікування. Зазначалося, що, попри коронавірус, він повернеться до публічних заходів у суботу, 10 жовтня.
- 11 жовтня Дональд Трамп вперше після діагностування у нього COVID-19 та госпіталізації з’явився на публіці.
- 10 жовтня лікар президента США Дональда Трампа Шон Конлі заявив, що голова Білого дому перехворів і більше не заразний.