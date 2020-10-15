Головний інфекціоніст США, доктор Ентоні Фаучі, підтвердив, що президент Дональд Трамп абсолютно здоровий і більше не є носієм коронавірусу.

Про це він сказав в ефірі американського телеканалу CNN.

Фаучі зробив незалежні висновки щодо стану здоров’я Трампа за запитом Білого дому. Для цього була проведена повторна перевірка всіх результатів тестів Трампа на коронавірус, в тому числі ПЛР-тестів.

“Вони підтвердили, що всі наявні дані свідчать про те, що президент більше не заразний”, – заявили в Національному інституті алергії та інфекційних захворювань США.

Звіт опублікували ввечері 13 жовтня.

До цього лише лікар Трампа говорив про те, що президент США повністю видужав і більше не становить небезпеки для оточуючих.