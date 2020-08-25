Директор Національного інституту США з вивчення алергічних та інфекційних захворювань Ентоні Фаучі вважає, що не варто поспішати з розробкою вакцини від коронавірусу, оскільки це може бути небезпечно.

Про це повідомляє .ВВС

Таку заяву Фаучі зробив в світлі прагнення президента США Дональда Трампа представити вакцину від COVID-19 до виборів, які відбудуться 3 листопада.

Фаучі пояснив, що використання вакцини в такі стислі терміни – “погана ідея”, оскільки її ефективність ще не буде доведена.

Він зазначив, що передчасний випуск на ринок однієї вакцини “ускладнить, якщо не унеможливить залучення людей до тестування інших”.

Раніше в США говорили про те, що Трамп прагне представити вакцину від коронавірусу до своїх виборів для того, щоб підвищити собі шанси на перемоги в президентських перегонах.