Про це повідомляє .ВВС
Таку заяву Фаучі зробив в світлі прагнення президента США Дональда Трампа представити вакцину від COVID-19 до виборів, які відбудуться 3 листопада.
Фаучі пояснив, що використання вакцини в такі стислі терміни – “погана ідея”, оскільки її ефективність ще не буде доведена.
Він зазначив, що передчасний випуск на ринок однієї вакцини “ускладнить, якщо не унеможливить залучення людей до тестування інших”.
Раніше в США говорили про те, що Трамп прагне представити вакцину від коронавірусу до своїх виборів для того, щоб підвищити собі шанси на перемоги в президентських перегонах.
- Нагадаємо, Росія стверджує, що розробила “першу у світі вакцину” проти COVID-19.
- Всесвітня організація охорони здоров’я, а також низка європейських країн і установ охорони здоров’я висловили свою недовіру цій вакцині, враховуючи швидкість її розробки.
- Зокрема, директор Національного інституту алергічних та інфекційних захворювань США Ентоні Фаучи заявив, що нова вакцина від коронавірусу, яку створили в Росії, навряд чи безпечна і ефективна.
- У Німеччині розкритикували і поставили під сумнів заяву Росії про створення першої в світі вакцини проти нового коронавірусу COVID-19.
- У Франції також сумніваються, що восени світ почне робити щеплення російською вакциною.