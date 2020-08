Про це повідомляє британське агентство ВВС.

Кіт проживатиме в сільській місцевості, де він провів останні кілька місяців через епідемію коронавірусу.

В офіційному акаунті Палмерстона в соцмережі Twitter було розміщено його “прохання про відставку” на ім’я заступника міністра закордонних справ країни Саймона Макдональда.

“Через чотири роки після початку роботи в Міністерстві закордонних справ в якості головного мишолова, здається, прийшов час вийти на пенсію, щоб я міг відпочивати далеко від загальної уваги”, – зазначається в цьому “документі”.

“Мені дуже подобається вилазити на дерева і гуляти по полях навколо мого нового будинку в селі. Сім’я в моєму новому домі добре про мене піклується. Звичайно, мені подобається метушня і шум офісу… Але з віком необхідно відійти від дипломатичних справ і подумати про себе”, – також говориться в ньому.

На час карантину кота перевезли з центру Лондона в заміський будинок одного зі співробітників міністерства. Там він і залишиться.

Варто відзначити, що на Twitter-акаунт кота підписані понад 107 тисяч осіб.

Саймон Макдоналд назвав Пальмерстона “феноменом у соцмережах” з тисячами підписників і запевнив, що всі співробітники міністерства сумуватимуть за котом.

In 2016 Palmerston arrived from @Battersea_ , mouser & social media phenomenon, with 105K @Twitter followers. After 4½ happy years @DiploMog retires at end of August: he’s enjoyed lockdown life in countryside so much, he’s decided to stay. Everyone @foreignoffice will miss him ❤️ pic.twitter.com/wUCl7cWSGp

At the end of August this year, the Foreign Office’s one and only @diplomog will be standing down in his post as Chief Mouser to begin a new life as a country cat.

We’ll all miss him paw-fully, but wish him a purr-fect retirement 😺 pic.twitter.com/v5lZurqHE7

— Foreign Office 🇬🇧 (@foreignoffice) August 7, 2020