Про це повідомляє британське агентство ВВС.

Кіт проживатиме в сільській місцевості, де він провів останні кілька місяців через епідемію коронавірусу.

В офіційному акаунті Палмерстона в соцмережі Twitter було розміщено його “прохання про відставку” на ім’я заступника міністра закордонних справ країни Саймона Макдональда.

“Через чотири роки після початку роботи в Міністерстві закордонних справ в якості головного мишолова, здається, прийшов час вийти на пенсію, щоб я міг відпочивати далеко від загальної уваги”, – зазначається в цьому “документі”.

“Мені дуже подобається вилазити на дерева і гуляти по полях навколо мого нового будинку в селі. Сім’я в моєму новому домі добре про мене піклується. Звичайно, мені подобається метушня і шум офісу… Але з віком необхідно відійти від дипломатичних справ і подумати про себе”, – також говориться в ньому.

На час карантину кота перевезли з центру Лондона в заміський будинок одного зі співробітників міністерства. Там він і залишиться.

Варто відзначити, що на Twitter-акаунт кота підписані понад 107 тисяч осіб.

Саймон Макдоналд назвав Пальмерстона “феноменом у соцмережах” з тисячами підписників і запевнив, що всі співробітники міністерства сумуватимуть за котом.

Палмерстон був узятий до МЗС з притулку для собак і кішок в лондонському районі Баттерсі в 2016 році. Кіт був названий на честь колишнього міністра закордонних справ Британії і прем’єр-міністра Генрі Палмерстона (жив у XIX столітті).

Кіт Палмерстон часто потрапляв в об’єктиви фотокамер журналістів. Не дуже дружні “відносини” у нього склалися з Ларрі – отом британського прем’єр-міністра. Іноді можна було побачити, як вони б’ються на вулиці перед резиденцією прем’єра.

Фото: Nick Dixon / Twitter

Заміну Палмерстону поки не знайшли: зараз розглядаються кілька “кандидатур”.

Фото: twitter.com/DiploMog

Фото: PA MEDIA

  • Раніше повідомлялося, що головний мишолов Великої Британії кіт Ларрі з канцелярії прем’єра, який живе на Даунінг-стріт, 10, може позбутися своєї посади через лінощі. Він багато разів був помічений сплячим, поки під його носом спокійно бігали миші.